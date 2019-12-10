У аварийного дома в Барнауле отвалился балкон

Новости 10.12.2019 14:35 308

Минувшим вечером в доме №164 на улице Советской Армии обрушилась балконная плита, не выдержавшая схода снега и льда. Пострадавших нет, инженерные сети не повреждены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня руководители комитета по ЖКХ, районной администрации и обслуживающей организации выехали на место происшествия и встретились с жильцами.

Дом признан аварийным еще апреле 2016 года, его планируется расселить в 2023-2024 годах. Жильцам было разъяснено, что они вправе воспользоваться мерами поддержки: получать ежемесячные денежные выплаты на оплату найма жилого помещения или получить помещение из маневренного фонда. На текущий момент за поддержкой жители не обращались.