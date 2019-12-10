АГМУ приглашает школьников Алтайского края на День открытых дверей

Новости 10.12.2019 15:11 117

В воскресенье, 15 декабря, в актовом зале главного корпуса Алтайского медицинского университета (пр-т Ленина, 40, 4 этаж) пройдет День открытых дверей для абитуриентов. Регистрация участников начнется в 9:30.

К участию в мероприятии приглашаются школьники старших классов из Барнаула и других городов и районов Алтайского края, а также все желающие.

День открытых дверей – это возможность для будущих абитуриентов и их родителей узнать больше об Алтайском медуниверситете, условиях поступления, особенностях приемной кампании 2020 года, задать вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии.

В рамках Дня открытых дверей будет организована работа площадок факультетов, где школьники смогут познакомиться с направлениями подготовки в вузе и поучаствовать в мастер-классах, которые организуют кафедры университета.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (3852) 566-900, 566-877.