Дендрология по-барнаульски: эксперт описал идеальный городской парк

Новости 10.12.2019 14:05 517

В последнее время в Барнауле неоднократно поднималась тема нехватки зеленых зон, вызывавшая бурные общественные дискуссии. Формально нормы озеленения в городе соблюдены, однако ни для кого не секрет, что это достигается путем учета лесного массива в нагорной части города и ленточного бора. Этот факт признают и сами городские чиновники.

На увеличение количества парковых зон в Барнауле существует явный общественный запрос – на примере парка «Изумрудный» можно было наблюдать, с каким энтузиазмом горожане включились в обсуждение проекта его благоустройства. Концепции парка предполагали размещение аттракционов, спортивных сооружений и деловых объектов. Что же касается посадок деревьев, то все соглашаются, что они необходимы, однако не все четко представляют себе дендрологическую составляющую желаемых зеленых зон.

«Политсибру» решил разобраться, как должен выглядеть идеальный барнаульский парк с точки зрения дендролога. За разъяснениями мы обратились к ведущему научному сотруднику отдела НИИ имени Лисавенко Людмиле Клементьевой.

Градсовет Барнаула запретил краевому Минспорта строить физкультурный комплекс в парке Новости 06.12.2019 7:10 Накануне градсовет Барнаула рассмотрел проект строительства сразу двух спортивных комплексов 3176

- Расскажите, каковы критерии подбора растений для озеленения города.

- Ассортимент растений подбирается, исходя из устойчивости, в первую очередь, к зимним температурам. Также важна устойчивость к засухам, поскольку у нас существует недостаток влаги в атмосфере – воздух в Барнауле сухой. По сравнению с тем же Новосибирском у нас намного суше, часто не хватает осадков.

- Учитывается ли объем вырабатываемого растением кислорода?

- Нет, такой критерий не используется. Известно, что чем больше листовая пластинка, тем больше растение выделяет кислорода, однако, например, хвойные растения, несмотря на то, что имеют узкие хвоинки, выделяют много кислорода, благодаря их обилию. Помимо кислорода они еще выделяют фитонциды.

Фитонциды — образуемые растениями летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших.

Более 100 барнаульцев подписали резолюцию о запрете на застройку зеленых зон Новости 09.11.2019 14:20 В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон 257

- А какие деревья вы бы порекомендовали для очищения городской атмосферы?

- Тополя – неплохо. От них сейчас стараются уходить – из-за пуха, однако есть виды и сорта, которые пуха не дают. Это, например, пирамидальные тополя, они у нас используются в озеленении (можно увидеть возле «Сити-центра» — прим.ред.). В городском озеленении еще имеет значение такой фактор, как скорость роста деревьев. Тополя растут быстро, как и осины или ивы.

Ива не только любит влагу, но и умеет терпеть ее недостаток, поэтому тоже хорошо подходит к нашим условиям. Ивы у нас растут на Павловском тракте и в парках.

Клены – тоже очень хорошо. У нас есть клены рекомендованные – красивые, с красивым листом. По форме – канадский лист (остролистный клен). Это – альтернатива ясенелистному клену, который сейчас везде в городе произрастает. Клен чем хорош? Он тоже нетребователен к условиям произрастания и быстро растет.

Собственно, благодаря этим характеристикам тополя и клены так активно использовались в городском озеленении, когда создавался зеленый каркас Барнаула.

«Это не парк культуры и отдыха»: что ждет барнаульский дендрарий в будущем Новости 14.10.2019 14:45 Отдых бывает не только активный – созерцание природы было популярно во все времена 2455

- А какова обратная сторона медали? Есть ли проблемы, связанные с этими деревьями?

- Проблема в том, что они (особенно – тополь) быстро старятся. После 40 лет начинают ломаться ветки, гнить сердцевина. Он становятся уже опасны. Поэтому сейчас требуется производить омоложение посадок. А у нас идет просто обрезка омолаживающая – обрезают на высокий пень и все. Однако не факт, что обросшие заново деревья не будут обламываться ветром и не станут аварийными. Потому что там под опасным углом начинают отрастать ветви, они становятся крупными и точно так же обламываются. К тому же, обрезка – это сама по себе дорогостоящая процедура. Нужно просто новые посадки проводить. В городе это пытаются делать – в Индустриальном районе, вот, березы высадили.

- Береза тоже хороша для озеленения?

- Стопроцентной приживаемости ни у какого дерева нет, но березы вполне нормально растут, только поливать их нужно в первые два года. Стареют они чуть позже, чем клены или тополя – лет в 60. Единственно, что мы были против высадки крупномеров. На Ленинском восьмиметровые деревья посадили – они худенькие, слабые, декоративные свойства из-за этого ухудшаются. С точки зрения декоративности яблони подходят – они у нас хорошо растут и красиво выглядят. Рябина также, но она тоже стареет лет в 50-60.

Еще нарастет: почему в Барнауле не принято дорожить зелеными «легкими» города Новости 09.12.2019 18:55 В городе с населением около 700 тысяч не насчитывается и десятка парков 624

- А что скажете о хвойных породах с точки зрения озеленения?

- Хвойные культуры считаются дорогостоящими, они медленно растут и нелегко приживаются. Да их и не должно быть много. Считается, что в парках должно быть не более 30% хвойных деревьев – по соображениям все той же декоративности. Лиственные растения осенью меняют окраску – дают и желтый, и красный цвета, разнообразие вносят. На них плоды бывают красивые или съедобные, цветут красиво многие. А хвойные – просто зеленые всегда.

Хвойных в городе мало также потому, что они менее газоустойчивы. Можжевельник казацкий неплохо растет на площади Сахарова и в парке Победы на вокзале. А вот тувия в этом парке растет плохо и страдает от загазованности, ее предпочтительнее высаживать в частных садах. Пихты не высаживают – они влаголюбивы, их можно увидеть иногда в частном секторе. Лиственницы немного есть (можно увидеть во дворе на Докучаева – прим.ред.). Наиболее газоустойчивыми оказались сосны, они же и засухоустойчивы – это сопряженные признаки. Если растение переносит засуху, то и загазованность оно перенесет.

Все грани "Изумрудного": кто и как может сделать Барнаул зеленым? Аналитика 10.06.2019 11:15 Психологами доказано: чем меньше в городе парков, тем раздражительнее в нем люди 695

- Как вы в целом оцениваете ситуацию с парками в Барнауле? Достаточно ли их?

- Парков, определенно, не хватает. Хотелось бы не ехать куда-то, а иметь возможность погулять с ребенком, с коляской в парке – в тени, а не на солнцепеке. У нас же все детские площадки на солнцепеке расположены. Кроме того, сейчас в городе становится все больше автомобилей, они создают высокую загазованность. Кроме того, из-за нехватки парковочных мест частично уничтожаются газоны, которые тоже важны для озеленения.

- Чем так важны газоны?

- В мае, когда снег уже стаял, а асфальт высох, начинают дуть ветра, которые поднимают пыль. В этот момент, пока листва на деревьях еще не распустилась, спасают газоны. Кроме того, газоны благотворно действуют и на деревья. Сейчас их подсаживают на минимальную площадь питания – все вокруг заасфальтировано или плиткой выложено, остается лишь пятачок метр на метр под дерево, из-за этого оно получает влагу лишь через листву. С газоном земля дышит, улучшается приток влаги к корневой системе.

«Не рубите, мужики!» Минспорт пообещал пересадить 350 деревьев ради спорткомплекса в Барнауле Новости 09.12.2019 10:25 По поводу «Парка Ленина» ведомство отмечает, что он не существует как юридически, так и фактически 1181

- Расскажите о каком-нибудь необычном опыте озеленения в Барнауле.

- У нас в городе имеется озелененная крыша гаража на улице Интернациональной – там растут небольшие сосны. Жители расположенного рядом многоквартирного дома имеют возможность выходить туда – там площадка специальная есть. Успешный эксперимент оказался. Вообще, в Европе существует такая мода – занимать крыши зелеными насаждениями. Впрочем, в широком смысле нам на Европу ориентироваться не следует – здесь совсем другой климат и он требует совершенно иного подхода.