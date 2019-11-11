Минприроды предрекает мусорный коллапс Алтайскому краю

Новости 10.12.2019 13:10 222

Более десятка регионов вновь испытывают трудности с реализацией мусорной реформы, среди них – Алтайский край. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин направил письма властям субъектов и предложил меры по выходу из ситуации, сообщают РИА «Новости».

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме.

«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», - сообщается в документе.

Как стало известно, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.

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Решение проблемы заключается в следующем: Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.

Более того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.

В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. В числе субъектов, где этот риск наиболее велик, министерство назвало Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую и Томскую область и еще 12 субъектов.

Напомним, с 11 по 13 ноября в Бийске скопилось столько отходов, что даже пришлось вводить режим ЧС. Причина - конфликт регоператора с мусорным полигоном.