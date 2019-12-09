Вместо сквера – вуз, вместо парка – ЖК, вместо аллеи - собор: как Барнаул продолжает терять зеленые зоны отдыха

Новости 10.12.2019 12:55 830

Накануне «Политсибру» подготовил материал, посвященный утраченным городским паркам - им. Ленина и «Юбилейному». Их дальнейшая судьба под вопросом, но шанс отстоять хотя бы часть территории пока остается. Куда меньше повезло другим зеленым уголкам в городе. Подробнее о них – в материале ниже.

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Начнем с самых известных примеров. Сквер, расположенный близ площади Сахарова и корпуса «Д» Алтайского госуниверситета может быть застроен как минимум на половину. Руководство вуза давно озвучивало планы возвести на этом месте новое здание. Земля принадлежит АлтГУ, однако пока дальше разработки эскиза дело не пошло. По предварительным данным, строительство оценивается в 1,5 млрд рублей.

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Еще один сквер, которому потенциально грозит исчезновение, находится на площади Свободы. Барнаульская епархия ранее активно продвигала идею восстановления Петропавловского собора. Судя по его ориентировочному расположению, вырубка грозит большей части деревьев. Пока, правда, эта идея выглядит слишком дорогостоящей и вряд ли будет реализована в среднесрочной перспективе.

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Демидовская площадь в Барнауле неоднократно включалась в перечень объектов для благоустройства, но пока горожане не считают это историческое место приоритетным. Может быть, и к лучшему: ранее озвучивались планы, согласно которым площадь лишится почти всей ныне произрастающей здесь зелени, а все благоустройство может свестись к новой плитке и дорожкам.

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Печально складывается судьба бывшего парка «Трансмаш» - он давно не существует как единое целое, а нарезан на большое количество «лепестков». В южной части, к примеру, находится парк аттракционов "Солнечный ветер", в юго-западной – парк «Экстрим». Центральную же часть в обозримом будущем принесут в жертву ради Спасского собора.

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Сквер Химиков несколько лет назад лишился территории площадью около 5 тысяч кв. м. Сейчас здесь возводит жилье известный в крае застройщик.

Парк Целинников, расположенный напротив ПКиО им. Ленина, продолжает терять свою территорию. В настоящее время она не превышает 6 га и продолжает активно сокращаться из-за действий арендаторов, организовавших здесь свой бизнес, не имеющий к рекреации никакого отношения.

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Нельзя не упомянуть и более мелкие, но оттого не менее значимые для барнаульцев эпизоды. До сих пор особняком стоит площадь Октября. После того, как в начале 2010-х годов здесь началась реконструкция музея, территория перед ним поменялась радикально. Исчезли ели, образовывавшие небольшой сквер. На место памятнику Ленину пришел Сеятель.

При этом городские власти открыто заявляют, что пока не планируют в ближайшие годы благоустраивать сквер рядом с памятником Сеятелю. Стоит напомнить, что в 2012 году под нож здесь пустили 24 ели, 5 яблонь, 15 кленов и 12 тополей.

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Кстати, тогда речи о компенсации утраченных деревьев не велось. Это правило появилось чуть позже. Правда, как удалось выяснить «Политсибру», носит оно скорее формальный характер. В случае, если для застройки территории требуется вырубить деревья, впоследствии они должны быть высажены заново. Не обязательно в данном месте и вовсе не тех же самых пород. Есть нюанс, связанный и с количеством крупномеров.

Как сообщили изданию в пресс-службе барнаульской мэрии, случаи компенсационных посадок деревьев редки. В течение последних трех лет было всего пять таких эпизодов. Посадки производил в основном «Барнаулкапстрой».

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Компенсационная посадка рассчитывается исходя не из количества срубленных деревьев, а из суммы фактически нанесенного ущерба. Таким образом, теоретически можно вместо большого количества малоценных пород деревьев посадить несколько растений более дорогих пород.

Посадку дважды в год – весной и осенью – проверяет городской комитет по благоустройству. Проверки проводятся на протяжении двух лет после чего прекращаются. Отмечается, что для фирм, ведущих жилую застройку, механизм компенсации предусмотрен несколько иной – у них озеленение закладывается сразу в проект ЖК.