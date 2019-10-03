Жильцов «сгнившего» барака выселяют под Новый год в Барнауле

Новости 10.12.2019 12:16 194

Судьба шести семей из барака на улице Строительной 2-ой в Барнауле остается нерешенной. В канун Нового года власти города спешно попросили их найти себе новый кров, аварийный дом нужно снести до 31 декабря, передает общественная организация «Гражданский патруль».

Как рассказали правозащитники, ветхий кирпичный барак, построенный в 50-х, на самом деле опасен для жильцов и в любую минуту может превратиться в их общую могилу. Плотные кирпичные стены еще вселяют надежду, но деревянные перекрытия в кровле и полу давно сгнили. Дом насквозь поражен грибком, холодный и сырой. Электропроводка в аварийном состоянии.

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«На днях администрация города направила уведомления жителям, что нужно принять решение о срочном переселении в маневренный фонд или переезде в съемное жилье. Но оба варианта для людей, которые проживают в бараке по договору социального найма, невозможны. Переселение нанимателей в маневренный фонд незаконно, к тому же свободно всего два помещения, и их состояние неудовлетворительное. Что касается компенсационных выплатах за самостоятельную аренду жилья, то здесь нужно понимать, что в Барнауле нет ни одного легального арендатора, - уверяет руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. — Также есть еще одно но, которое останавливает людей на пороге ветхого жилища – недоверие. В городе есть множество примеров, когда для сноса дома власти временно выселили людей в маневренный фонд, да там их и забыли, в нечеловеческих условиях».

Кстати, дом № 46 на улице Строительная 2-я в аварийном состоянии больше пяти лет. Любопытно, что официально барак признан подлежащим сносу еще в 2013-м. Но все это время по непонятным причинам власти города держали ситуацию без движения. По последним данным, износ здания составлял 75 %. Серьезные обрушения уже произошли в верхних и нижних перекрытиях.

«Сегодня мы ставим ситуацию на контроль губернатора края и рассчитываем на срочные меры. Оказавшиеся в заложниках ветхого дома люди понимают, всё временное - это постоянное, если они покинут его сейчас, без ясных гарантий, скорее всего, больше никогда не дождутся помощи, а поэтому, полагаю, будут оставаться в опасной ситуации опасное число времени», - прокомментировал глава общественной организации Ростислав Антонов.

В «Гражданском патруле» также отметили, что дополнительное обращение направлено в прокуратуру города на предмет халатности. В том числе правозащитники будут настаивать на проведении финансового аудита расходования средств на покупку социального жилья.