Барнаульцы жалуются на потоп из-за аварийной крыши, ремонт будет в 2025 году

Новости 10.12.2019 11:41 183

В Барнауле с последствиями оттепели борются жильцы общежития по адресу Эмилии Алексеевой, 72. Им ждать помощи не от кого. Ведь в управляющей компании, где их попросили подождать пару дней, не было нужных материалов для починки. Подробности – в материале «ТОЛКа».

«Вода полилась в пятницу. Только в понедельник пришел мастер, чтобы исправить ситуацию. Все эти дни мы бегали с ведрами и тряпками. Посмотрите, какой поток сильный! Весь пол заливает, стена уже насквозь мокрая. Но ладно, если бы это в первый раз случилось, так нет же, в течение года мы вызываем мастеров, просим починить, они что-то делают, после опять начинается этот потоп. Тут вечная сырость, плесень, а это несущая стена – вообще... Не хотелось бы оказаться под завалами», - прокомментировала ситуацию одна из жильцов.

Дом на Эмилии Алексеевой, 72 – бывшее общежитие. Вода бежит по стенам и в квартиры. Однако трубы – далеко не единственная проблема. При этом сама управляющая компания жалобы принимает, но ничего не делает.

«Нам сказали, что могут выделить материалы, но людей для работы мы должны нанимать за свой счет. Мы согласились. Мы – люди не гордые, сами приведем дом в порядок. Я сходила в строительный магазин, нам составили список материалов, все подсчитали, я обратилась с заявлением на выдачу материалов в управляющую компанию. Но нам сказали, что очередь на это большая и снова придется ждать. Прошло уже полгода, и так ничего не решилось: и сами делать не хотят, и нам не дают. Теперь и вовсе сказали, что капитальный ремонт будет в 2025 году», – посетовала другая жительница дома.

Кстати, бывшее общежитие ремонта не видело уже несколько десятков лет. По воспоминаниям старожилов, 12 лет назад ремонтировали крышу, меняли проводку и чинили краны на общих кухнях.

«У нас 85% сборов с дома на капитальный ремонт. Крышу нам делали 12 лет назад, когда мы были в другом ЖЭУ. Тогда на 3 млн нам сделали крышу, электрику и китайские краны поставили на общие кухни, которые сломались через месяц. Потом компания обанкротилась и поделилась на три. Теперь мы уже два года как в управляющей компании «Октябрьский», но никакого результата», – объяснила еще одна соседка.

С квадратного метра за содержание помещения здесь платят по 10 рублей. На капитальный ремонт сдают по 5,26 рубля. По признанию жильцов, дом заселен пенсионерами и семьями, так что платят все вовремя. Поэтому затягивание с ремонтом кажется им несправедливым.

В управляющей компании «Октябрьский» ситуацию с материалами, которые пока жильцам не выдали, прокомментировать не смогли. Зато насчет протекающих труб четко высказали свою позицию – в этом виноваты сами жильцы, которые подводили к комнатам канализацию и воду.