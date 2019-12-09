Красильников и все-все-все. Кто разыгрывает «зеленую карту» в Барнауле?

Новости 10.12.2019 13:40 748

Жители Барнаула стали активнее принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам городского благоустройства и более критично относиться к теме застройки на месте зеленых зон. Самым ярком примером на сегодняшний день можно назвать историю в связи с возможным строительством отеля Radisson на месте сквера в центре Барнаула. После серии одиночных пикетов, митингов и выражения недовольства на просторах Сети, первоначальное решение было отменено.

Однако, не успев успокоиться, барнаульцы столкнулись с новым вызовом со стороны Минспорта Алтайского края. Ведомство заявило о планах по строительству физкультурного комплекса на территории парка имени Ленина, что ставит под вопрос существования более 350 деревьев.

Редакция «Политсибру» собрала список наиболее активных жителей города, которые проявили себя как защитники зеленых зон.

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Юрий Красильников

В народе его прозвали «Красным блогером». Ранее он был сторонником и активистом КПРФ, работал пресс-секретарем партии. В феврале 2018 года он покинул должность. По его словам, из-за усталости. В информационном пространстве всегда высказывался по наиболее резонансным вопросам. Является постоянным участником общественных дискуссий и мероприятий. После организации митинга против строительства отеля Radisson на центральном сквере в Барнауле стал у многих ассоциироваться с защитником зеленых зон города. Об этом свидетельствует и приглашение его в качестве эксперта со стороны общественности на совещание в АлтГУ, на котором рассматривались варианты застройки сквера под новый корпус университета.

В 1999 закончил учебу в АлтГУ на факультете математики и ИТ – кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики. На сегодняшний день студент факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии.

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Татьяна Труфанова

Жена журналиста "Катунь-24" Константина Ганова, который оказался сторонником строительства отеля на месте сквера. Расхождение их позиций, а также серия одиночных пикетов Труфановой с последующей борьбой за изменения кадастровой карты зеленых зон Барнаула сделало ее еще одним представителем общественности и эко-активистом.

На сегодняшний день она уверена в необходимости создания рабочей группы, которая вместе с представителями общественности занялась бы инвентаризацией зеленых зон, с установлением четких границ. Ранее она сообщила «Политсибру», что в первой половине 2020 года планируется разрешить спорные вопросы в центральной части Барнаула, а во второй половине того же года уже навести порядок в остальных зеленых зонах.

Игорь Янцен

Программист из Барнаула, который ведет свой телеграмм-канал «Барнаульский Нытик», где постоянно критикует городскую архитектуру и благоустройство. Под огонь его критики чаще всего попадают министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и руководство администрации Барнаула, ответственное за состояние городской среды. Его канал насчитывает свыше 700 подписчиков. Положительно относится к работе блогера-урбаниста Ильи Варламова.

Иван Дворцов

О нем известно меньше всего. Дворцову 37 лет. Работает в IT-сфере. Является постоянным участником дискуссий по темам благоустройства Барнаула в тематических сообществах на Facebook. Неоднократно критиковал многие решения местной администрации. Несколько лет назад он первым обнаружил планы городских властей по засыпке барнаульского Ковша, расследовал вырубки парка Изумрудный. Кроме того, ведет собственный блог .