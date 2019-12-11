Новогодняя акция «Желание под ёлкой» проходит в Алтайском крае

Новости 11.12.2019 9:05 119

Студенты АлтГТУ приглашают всех желающих присоединиться к благотворительной новогодней акции «Желание под ёлкой».

В торгово-развлекательных центрах, спортивных клубах, социальных учреждениях и образовательных организациях Барнаула, Бийска, Заринска, Смоленского, Петропавловского, Усть-Калманского и Романовского районов размещены декоративные ели, украшенные новогодними шарами с письмами о новогодних желаниях детей из малообеспеченных семей. Каждый желающий может купить подарок и оставить его под елкой. Добровольцы доставят подарки до адресатов.

Сбор подарков продолжится до 24 декабря.

Организаторы акции: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, министерство социальной защиты Алтайского края, краевое государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула», Молодежный парламент Алтайского края, общественный фонд «Звездный Свет».

Куратор акции: Ксении Гольцман (+79612354090).

Больше информации в группе Вконтакте https://vk.com/elochka_gelaniy.