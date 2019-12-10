Часть острова продают в пригороде Барнаула за 2 млн рублей

Новости 10.12.2019 11:07 194

В Сети появилось необычное предложение от агентства недвижимости Барнаула. На продажу выставлена часть одного из островов, находящегося на правом берегу Оби. Он расположен между селами Бобровка и Бельмесево. До центра Барнаула – 21 км.

«Продам землю на острове рядом с Барнаулом, ориентировочно район Бельмесево, с другой стороны - Бобровка, возможно организовать круглогодичную базу отдыха. Снимки с кадастровой карты прилагаются», - говорится в сообщении владельца острова.

В объявлении также отмечается, что эта часть суши называется остров Татарский. Половину территорию омывает река Обь, вторую – ее притоки. Продаваемый участок находится как раз в прибрежной зоне и покрыт густой растительностью.

Остров поделен на земельные участки, некоторые из них находятся в частной собственности. Площадь земельного участка – 7 га. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного использования земель – для сельскохозяйственного производства.

По словам хозяина острова, здесь возможно организовать круглогодичную базу отдыха. Цена вопроса – 2 млн рублей, при этом еще возможен торг.