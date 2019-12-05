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Что готовит КПРФ в Алтайском крае к Всероссийской акции протеста 14 декабря?

Новости
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Всероссийская акция протеста, проанонсированная КПРФ, состоится в субботу, 14 декабря. Об этом сообщает сайт коммунистов Алтайского края.

В Барнауле, тем временем уже прошел ряд одиночных пикетов в поддержку экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, который на выборах в 2018 году занял второе место. Одиночные акции стали одним из пунктов работы нового штаба в поддержку руководителей-коммунистов, который в Алтайском крае возглавила Мария Прусакова.

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Вероника Лапина рассказала «Политсибру», что помимо грядущей всероссийской акции, в Барнауле городской комитет совместно со штабом поддержки Павла Грудинина проводит ежедневные одиночные пикеты.

«Сегодня, 9 декабря, он был у кинотеатра «Россия», в Бийске 12 декабря состоится пикетирование на площади 9-го января, а в Рубцовске 14 декабря пройдут одиночные пикеты. У нас активный штаб «грудининцев», но на площади Советов митинг не согласуют, поэтому одиночные пикеты эффективнее для привлечения внимания, чем митинг в спальном районе», - объяснила депутат.

В Барнауле прошел одиночный пикет в поддержку «красных» руководителей

В Барнауле прошел одиночный пикет в поддержку «красных» руководителей

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Акции станут одним из основных инструментов поддержки однопартийцев

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В числе заявленных лозунгов к Всероссийской протестной акции:

  • «Народу - условия достойной жизни, а не выживания»;
  • «Политика произвола рождает революционное сопротивление масс»;
  • «Качественное, доступное образование – каждому»;
  • «Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабочих мест?»;
  • «Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?».

Напомним, что последний митинг коммунисты проводили в Рубцовске, 8 декабря. Он был посвящен теме закрытия единственного в городе и районе туберкулезного диспансера. На нем собралось около 200 рубцовчан.

Чиновникам - прививку совести. Как прошел митинг против закрытия тубдиспансера в Рубцовске

Чиновникам - прививку совести. Как прошел митинг против закрытия тубдиспансера в Рубцовске

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На акцию собралось около 200 человек

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Автор: Политсиб.ру

Фото: wikimedia.org

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