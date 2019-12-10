13 программ АлтГТУ вошли в число лучших образовательных программ России

Новости 10.12.2019 10:14 123

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова вошел в число победителей конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России». Лучшими программами стали тринадцать образовательных программ АлтГТУ: 07.03.01 – «Архитектура»; 08.03.01 – «Строительство»; 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»; 09.03.03 – «Прикладная информатика»; 09.03.04 – «Программная инженерия»; 09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника»; 10.03.01 – «Информационная безопасность»; 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»; 13.03.03 – «Энергетическое машиностроение»; 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника»; 13.04.03 – «Энергетическое машиностроение»; 15.03.01 – «Машиностроение»; 23.03.01 – «Технология транспортных процессов».

Как отмечают эксперты, эти программы отличают высокий уровень подготовки специалистов, профессионализм профессорско-преподавательского состава, хорошее материально-техническое обеспечение учебного процесса, высокий уровень и объемы выполнения финансируемых научно-исследовательских работ, востребованность выпускников на производстве.

Программы выбирались среди однопрофильных программ высшего профессионального образования, реализуемых российскими вузами, и среди всех программ, реализуемых в российских регионах. В экспертном голосовании было задействовано более четырех тысяч человек, имеющих заслуженное признание в России и за рубежом. Экспертами конкурса стали ректоры ведущих российских вузов, специалисты по их государственной и общественно-профессиональной аккредитации, руководители крупнейших предприятий и организаций регионов, кадровых агентств и центров занятости.

Все лучшие образовательные программы вошли в справочник (https://akvobr.ru/data/bp2019/mobile/index.html#p=28) с одноименным названием, издание которого инициировали журнал «Аккредитация в образовании», Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр) и Гильдия экспертов профессионального образования.