Теневая экономика Алтайского края. Росстат и налоговая почти сошлись в ее оценке

Новости 10.12.2019 9:10 351

Не менее 25% трудовых доходов жителей России скрыты от государства, налоги с зарплат не платят 13 млн человек. При этом, оценки теневого сектора Росстатом и ФНС сильно разнятся. Наименьшее расхождение отмечено в Алтайском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НКР, в котором сравнивались данные ФНС и Росстата.

По сведениям ФНС, количество работающих россиян на 22% меньше, чем по данным Росстата (58,9 против 72,3 млн человек). Это и есть объем теневого сектора рынка труда. По данным Росстата, средняя зарплата в России на 25% выше, чем считают в ФНС.(39,2 против 31,1 тысячи рублей в 2018 году).

В 22 регионах доля работающих в тени превышает 30%. Это означает, что существенная часть жителей либо уезжает на заработки в другие регионы, либо работает в тени. В большинстве регионов (в 51 из 85 субъектов) также зафиксированы расхождения в оценке зарплат в 20–25%.

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Наибольшее соотношение величины зарплаты и прожиточного минимума отмечено в Ямало-Ненецком АО (6,06 — по данным Росстата или 4,51 — по данным ФНС), Сахалинской области (5,65 или 4,25), в Санкт-Петербурге (5,51 или 4,29), в Москве (5,18 или 4,41) и Хаты-Мансийском АО (4,91 или 4,02).

Наименьшее соотношение — в Кабардино-Балкарии (2,41 или 1,84), Псковской области (2,54 или 2,09), Чечне (2,55 или 2,13), Ивановской области (2,58 или 1,88) и Алтайском крае (2,72 или 2,23).

Низкие показатели в Алтайском крае эксперты объясняют оттоком рабочей силы из-за неразвитой экономики.