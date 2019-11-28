Ценник на новостройки замер в Алтайском крае из-за низкой платежеспособности

Новости 10.12.2019 8:45 196

Цены на новостройки в Алтайском крае сдерживает низкая покупательская способность, хоть для их роста есть серьезные предпосылки. Об этом со ссылкой на председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина пишет портал stroi-altai.ru.

По мнению Мишустина, в конце прошлого - начале этого года произошло увеличение стоимости, которое было ожидаемо из-за изменений законодательства и перехода на работу по эскроу-счетам. В дальнейшем также есть тенденция к удорожанию кв. м, которая связана еще и с сокращением предложения на первичном рынке. Уже сегодня в крае существует дефицит нового жилья, а в ближайшем будущем он еще больше возрастет за счет сокращения числа застройщиков и проектов.

В настоящее время девелоперы ограничивают резкий рост цен. Однако новые правила, на которые будут постепенно переходить все компании, даже при желании не позволят значительно снижать стоимость. Ведь реализацию проектов теперь контролируют банки, которые не дадут опустить ее ниже определенного уровня, поясняет Союз строителей.

По состоянию на октябрь 2019 года, средняя цена предложения на рынке строящегося жилья Алтайского края составила 40 972 рубля за 1 кв. м. Что касается Барнаула, то здесь она значительно выше (48 108 рублей). По РФ этот показатель достиг 53 789 рублей.

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Интересно, что при росте стоимости на первичном рынке обратно пропорционально сокращается общая площадь возводимых помещений. В среднем этот показатель в Алтайском крае составляет 51,9 кв. м, в России - 49,7. Наименьшую среднюю площадь жилых единиц аналитики отметили в новостройке на ул. Полярная, 48 (она составляет 17,6 кв. м). Наибольшую — в ЖК «Avalman Park» — 211,4 кв. м.