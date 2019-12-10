Глава алтайского Минстроя уверен, что падение рынка «долевок» не повлияет на стратегию развития края

Новости 10.12.2019 7:10 73

В рамках стратегии развития Алтайского края до 2035 года запланирован почти двукратный рост ввода жилья в эксплуатацию. Если в 2018 году он должен был составить 786,1 тысяч кв.м, то с 2035 года в крае необходимо вводить 1,1 млн кв.м ежегодно.

Однако, несмотря на столь амбициозные планы, спрос на жилье начал стабильно падать. Эксперты отмечают целый ряд причин такой ситуации. Здесь и низкая покупательская способность, и все еще высокие ставки по ипотеке. Кроме того, после вступления в силу закона об эскроу-счетах цены на кв. м в новостройках начали расти.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев не видит в этом проблемы. Во время пресс-конференции в понедельник, 9 декабря, ему был задан вопрос о необходимости мер по стимулированию застройщиков повышать количество кв. м вводимого жилья.

«При снижении покупательской способности жилья больше и не надо. Спрос будет падать, жилье - простаивать и никто его не будет покупать. Если спрос будет, то строители готовы строить дома. Здесь какой-то большой системной проблемы нет. Если мы говорим о застройке муниципалитетом какой-либо территории, то туда необходима инфраструктура. Эту задачу должны решать муниципалы до или параллельно с разыгрыванием этой территории, кластера или иного объекта. Какой-то помощи из бюджета коммерческим организациям на сегодня не предусмотрено, хотя есть механизмы, варианты и здесь мы заявляемся. Пока нам ни разу денег не давали на инфраструктурные объекты, которые могли бы сделать застройку какой-либо территории экономически привлекательной для застройщиков. Но пока у нас прецедентов нет», - ответил министр.

Напомним, что в рамках проекта развития Алтайского края, в 2024 году необходимо будет ввести 954 тысячи кв. м жилья, а с 2035 года – 1,1 млн кв. м. Между тем, число сделок на рынке новостроек в Алтайском крае за третий квартал 2019 года упало на 60%. Если в будущем падение спроса продолжится или останется на том же уровне, а темпы ввода жилья будут расти, то появится риск увеличения расходов у застройщиков.