Инфляция на Алтае превысила общероссийский уровень

Новости 10.12.2019 7:40 39

Инфляция в Алтайском крае с начала года достигла 3%, обогнав общероссийский уровень. Об этом сообщает Алтайкрайстат. В последний месяц осени цены на основные товары выросли в среднем на 0,3%.

Сильнее всего – на 0,5% – в ноябре подорожали продукты питания, в то время, как стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,2%, а услуг – на 0,1%.

В то же время, с начала года услуги подорожали сильнее всего – на 4%. Непродовольственные товары за этот период выросли в цене на 2,9%, а продукты – на 2,5%.

Рыба, мука и сигареты: как и на что росли цены на Алтае в течение года Новости 08.11.2019 15:15 Абсолютным рекордсменом стала гречка, подорожавшая почти в полтора раза 3996

При этом следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом темпы инфляции в Алтайском крае снизились. Так, за период с января по ноябрь 2018 года инфляция составляла 3,5%. Цены на продукты и промтовары выросли на 2,5% и 4,8% соответственно. А вот услуги дорожали медленнее – рост цен на них составлял 2,6%.

В целом по стране инфляция в ноябре по отношению к октябрю составила 0,3%, а с начала года достигла 2,7%.

Ложь, наглая ложь и статистика: руководитель Алтайкрайстата рассказала, как замеряют инфляцию Новости 13.09.2019 7:10 Экономисты критикуют статистику за использование искаженных первичных данных 3547

Так, повышение цен наблюдалось практически по всем основным видам услуг, но наиболее заметно выросла стоимость услуг пассажирского транспорта (на 6,6%), образовательных услуг (на 5,5%), ЖКУ и услуг связи (на 4,3%).

Среди отдельных продовольственных товаров ощутимо подорожали крупа и бобовые (на 15,4%), сливочное масло (на 10,2%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (на 7%).

Инфляция в секторе непродовольственных товаров наиболее заметна на примере табачных изделий (10,8%), медикаментов (6,9%), моющих и чистящих средств (5,2%).

Реальность или погрешность? Эксперт прокомментировал показатели инфляции в Алтайском крае Новости 12.08.2019 11:40 По данным Росстата, инфляция за июль в России составила 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем. В Алтайском крае этот показатель вдвое выше 71

Ранее в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8%. По его словам, эти цифры «вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики».