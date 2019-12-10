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Инфляция на Алтае превысила общероссийский уровень

Новости
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Инфляция в Алтайском крае с начала года достигла 3%, обогнав общероссийский уровень. Об этом сообщает Алтайкрайстат. В последний месяц осени цены на основные товары выросли в среднем на 0,3%.

Сильнее всего – на 0,5% – в ноябре подорожали продукты питания, в то время, как стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,2%, а услуг – на 0,1%.

В то же время, с начала года услуги подорожали сильнее всего – на 4%. Непродовольственные товары за этот период выросли в цене на 2,9%, а продукты – на 2,5%.

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При этом следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом темпы инфляции в Алтайском крае снизились. Так, за период с января по ноябрь 2018 года инфляция составляла 3,5%. Цены на продукты и промтовары выросли на 2,5% и 4,8% соответственно. А вот услуги дорожали медленнее – рост цен на них составлял 2,6%.

В целом по стране инфляция в ноябре по отношению к октябрю составила 0,3%, а с начала года достигла 2,7%.
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Так, повышение цен наблюдалось практически по всем основным видам услуг, но наиболее заметно выросла стоимость услуг пассажирского транспорта (на 6,6%), образовательных услуг (на 5,5%), ЖКУ и услуг связи (на 4,3%).

Среди отдельных продовольственных товаров ощутимо подорожали крупа и бобовые (на 15,4%), сливочное масло (на 10,2%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (на 7%).

Инфляция в секторе непродовольственных товаров наиболее заметна на примере табачных изделий (10,8%), медикаментов (6,9%), моющих и чистящих средств (5,2%).

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Автор: Политсиб.ру

Фото: firestock

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