Еще нарастет: почему в Барнауле не принято дорожить зелеными «легкими» города

Новости 09.12.2019 18:55 88

В Барнауле за последние 30 лет под жилую и коммерческую застройку ушло большое количество зеленых зон. Речь идет не только о скверах и рощах, но и некогда больших «профильных» парках. Для города с 700-тысячным населением нынешнее число рекреационных зон ничтожно мало: парки в городе можно пересчитать буквально по пальцам одной руки.

Последняя история вокруг несостоявшегося строительства отеля Radissonа близ площади Сахарова, а также потенциальной застройки бывшего ПКиО им. Ленина (Минспорт намерен возвести здесь ФОК), доказывает, что барнаульцы больше не готовы мириться с тем, что их лишают комфортной городской среды.

Ситуация в краевом центре такова, что озелененные благоустроенные территории площадью свыше 0,5 га встретить в любом районе города практически невозможно. Вина в сложившейся ситуации лежит в первую очередь на власти, которая за последние 25-30 лет придерживалась тактики т.н. линейного озеленения вдоль улиц. И это – невзирая на появление новых многолюдных кварталов. Показательно, что разжиться парками и скверами Барнаулу в новую эпоху, за редким исключением, не удалось, а вот потеряно было очень много.

Все грани "Изумрудного": кто и как может сделать Барнаул зеленым? Аналитика 10.06.2019 11:15 Психологами доказано: чем меньше в городе парков, тем раздражительнее в нем люди 695

Отдельно стоит обратить внимание на то, что в городе так и не появилось внятной стратегии по озеленению и созданию зеленого каркаса. Первые попытки как-то переломить ситуацию датированы ноябрем 2019 года (!) на фоне истории с потенциальным появлением отеля Radisson в сквере близ площади Сахарова. Даже в случае положительного исхода, для того, чтобы законодательно закрепить новые нормы, понадобится еще не один месяц.

При этом де-юре нормы озеленения на человека в Барнауле соблюдаются. Достигается это, правда, весьма изощренным способом – в данный показатель включают площади лесов в Нагорной части города.

На территории Барнаула насчитывается семь парков культуры и отдыха: "Изумрудный", "Эдельвейс", "Арлекино", "Лесная сказка", "Солнечный ветер", "Барнаульская крепость", "Экстрим" и "Центральный". Наличием зеленых зон могут похватать далеко не все из этого скромного перечня. Так, многострадальный "Изумрудный" к этой категории можно причислить скорее по привычке. Еще два парка, а точнее лесопарка, существовавшие при советской власти, - им. Ленина и "Юбилейный" официально утратили свой статус. На истории данных территорий остановимся подробнее.

Генплан Барнаула: туманный сценарий с закрытым финалом Мнения 16.07.2019 7:10 Авторская колонка о судьбе самого спорного документа в истории города за последние несколько лет 4945

В советское время в границах улиц Малахова, Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов существовал парк культуры и отдыха имени Ленина. Он занимал площадь порядка 42 гектаров. Здесь были смонтированы многочисленные аттракционы. В 1990-е годы парк стал стремительно приходить в запустение. Уже в 1994 году территория ПКиО уменьшилась более чем в два раза – до 20 га. Во второй половине 1990-х меньшая по площади территория отошла частному лицу, остальная осталась в ведении муниципалитета. Постепенно из частного владения выросла «Лесная сказка» - парк развлечений и отдыха. Такое название он носит с 2005 года, когда было ликвидировано муниципальное предприятие "Парк Индустриального района".

Примерно с 2007 года со стороны улицы Малахова на парк стали надвигаться новостройки. В итоге здесь появился микрорайон площадью почти 19 га. Сегодня на арендованной территории парка работает не только парк развлечений (занимает площадь 1,75 га), но и Барнаульский зоопарк (пять гектаров). Рядом расположен Парк спорта.

Но часть территории (около 14 гектаров) бывшего ПКиО заброшена, за нее отвечает муниципалитет. До сих пор статус этой площадки не определен. По сути, рекреационной зоной она не является. Тем не менее намерение вырубить ее и поставить здесь спорткомплекс вызвало негативную оценку у горожан.

Градсовет Барнаула запретил краевому Минспорта строить физкультурный комплекс в парке Новости 06.12.2019 7:10 Накануне градсовет Барнаула рассмотрел проект строительства сразу двух спортивных комплексов 2850

Ранее владелец зоопарка Сергей Писарев высказывал намерение взять в долгосрочную аренду заброшенную часть парка и развивать ее. Но сделать этого пока не получилось. По оценке Писарева, сумма на благоустройство и содержание всей территории может достигать 20 млн рублей в год. Кроме вопроса об аренде, требуется решить вопрос о придании оставшейся части парка статуса рекреационной зоны. Это не позволит ее застроить. Сделать данный шаг способны депутаты Барнаульской гордумы.

Еще один заброшенный барнаульский парк – «Юбилейный» - имеет примечательную историю. В годы Великой Отечественной войны здесь были пороховые склады, а затем - кладбище японских военнопленных. Собственно парком это место можно считать только с середины 1950-х годов. Общая площадь территории тогда достигала 51 гектара и считалась самой большой в Барнауле.

«Не рубите, мужики!» Минспорт пообещал пересадить 350 деревьев ради спорткомплекса в Барнауле Новости 09.12.2019 10:25 По поводу «Парка Ленина» ведомство отмечает, что он не существует как юридически, так и фактически 852

На территории "Юбилейного" постепенно появились танцплощадка, кафе, заасфальтированные дорожки. В 1970-х годах добавились многочисленные аттракционы. Изюминкой парка стал самолет Ту-104, внутри которого детям показывали мультфильмы. Однако с распадом СССР «Юбилейный», как и ПКИО им. Ленина, прекратил свою деятельность. В 1991 году "Юбилейный" официально перестал существовать: его ликвидировали как учреждение и лишили статуса парка. Генплан Барнаула пока оставил за этой территорией прежний статус, что, впрочем, не является гарантией сохранению «Юбилейного». Вероятнее всего, парк спасет только частный инвестор. Поиски активно велись в 1990-е, но дальше разговоров дело так и не пошло. В 2008 году известный барнаульский архитектор Александр Деринг разработал проект развития ПКиО. В 2013 году Общественная палата края предложила сделать на этом месте Парк здоровья.

В 2017 году мэрия разрабатывала проект межевания территории парка. В первоначальном варианте, который не прошел общественные слушания, предполагалась вырубка значительной части леса для размещения спортивных, рекреационных, инфраструктурных и административных объектов. Недовольство у горожан вызвал масштаб сокращения зеленой зоны – с 51 гектара до 19,5 гектара. Многие полагали, что это делается для того, чтобы здесь возвести жилой квартал. Проект в итоге отправили на доработку.

Мэрия и общественники разошлись в оценке голосования за благоустройство территорий Новости 26.11.2019 11:10 По мнению ряда горожан, имели место искусственные накрутки голосов, однако мэрия это отрицает 3663

«Юбилейный», согласно принятому в августе Генплану Барнаула на период до 2036 года, отнесен к территориальным зонам городских парков, садов, скверов, спортивных и спортивно-зрелищных сооружений. Кстати, он входил в шорт-лист территорий для благоустройства на 2020 год, однако барнаульцы не включили его в тройку лучших. В ином случае позитивные изменения здесь можно было бы ожидать уже в следующем году...

В ближайшее время «Политсибру» подробно расскажет о зеленых уголках, который Барнаул потерял за последние пару десятков лет. Похоже, что надежде на новую версию Генплана и ПЗЗ, которые должны были положить конец превращению города в огромную бетонную коробку с редкими элементами зелени, сбыться не суждено без наличия ярко выраженной политической воли.