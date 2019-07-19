Начальник лесничества разрешил вырубку реликтового леса в «Предгорьях Алтая»

Новости 10.12.2019 8:15 376

Начальнику Белокурихинского лесничества управлесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, обвиняемый достоверно знал, что на территории выделов Белокурихинского участкового лесничества, находящихся в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая» в Смоленском, Алтайском и Солонешенском районах запрещено проведение проходных рубок. Тем не менее мужчина заключил от имени Министерства природных ресурсов и экологии с КАУ «Алтайлес» договор купли - продажи, в соответствии с которым незаконно разрешил производство рубок. Данные действия повлекли за собой причинение ущерба лесному фонду РФ на сумму более 1,258 млн рублей.

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Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Начальник Белокурихинского лесничества обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.