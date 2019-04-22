Барнаульский чиновник лишился казенных трехкомнатных апартаментов

Новости 09.12.2019 18:13 272

В Барнауле по решению суда чиновник лишился квартиры. Служащий не смог доказать законность своего проживания. Речь идет о председателе организационно-контрольного комитета мэрии, секретаре Барнаульского отделения «Единой России» Юрии Еремееве.

Как пишет «Банкфакс», Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу комитета ЖКХ администрации Барнаула, в которой мэрия добивалась выселения из муниципального жилья служащего.

В результате суд принял решение об удовлетворении жалобы, согласно которой чиновник должен освободить квартиру. Таким образом, ранее вынесенный вердикт Центрального районного суда Барнаула отменяется и договор социального найма с Юрием Еремеевым подлежит расторжению.

Правоохранители заинтересовались квартирой «нуждающегося» барнаульского чиновника Новости 22.04.2019 11:15 Мэрия Барнаула подала в суд иск на председателя организационно-контрольного комитета администрации города Юрия Еремеева 1368

Согласно решению апелляционной инстанции, договор считается утратившим силу – чиновник и члены его семьи больше не имеют права пользоваться ранее занятой муниципальной квартирой.

Как сообщалось ранее, ряд служащих, в том числе Юрий Еремеев, получили жилье по договорам найма служебного жилого помещения, поскольку якобы нуждались в жилье. Тогда выяснилось, что часть квартир уже приватизирована, часть из них чиновники освободили, а кто-то до сих пор не пожелал освободить казенное жилье. Причем на квадратных метрах трехкомнатной квартиры муниципального фонда проживали якобы не работники администрации, а их родственники. Затем последовал иск об освобождении муниципального помещения, но Еремеев с ним не согласился.

Представители городской администрации в ответе на запрос пояснили, что с чиновниками были заключены договоры найма служебного жилого помещения, жилые помещения по договору соцнайма нанимателям не предоставлялись, малоимущими указанные граждане не признавались.