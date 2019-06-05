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Депутаты АКЗС к Новому году «подарят» детям омбудсмена

Новости
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Ольга Казанцева, исполняющая обязанности уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Алтайского края, может избавиться от приставки «врио» на ближайшей сессии АКЗС –  19 декабря. Это следует из повестки заседания краевого парламента, опубликованной на официальном сайте законодательного органа власти.

Как сообщается на официальном сайте краевого правительства, Казанцева была назначена на должность детского омбудсмена в 2014 году. В 2015 году завершила обучение в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Ранее Казанцева являлась членом Краевого совета женщин, общественного совета при УМВД России по Барнаулу, АРОО «Право на счастье», руководила советом женщин Октябрьского района.

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Автор: Политсиб.ру

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