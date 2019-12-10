Алтайский СПИД-центр провел лекцию в форме игры для школьников

Новости 09.12.2019 19:32 139

Накануне в ЧОУ Гуляевская гимназия для учащихся старших классов была проведена ролевая игра «Ситуация безопасности».

Мероприятие было организовано заместителем директора по воспитательной работе Дорцвейлер Татьяной Юрьевной, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. В ходе игры, практический психолог в системе здравоохранения отдела профилактики АКЦПБ со СПИДом Татьяна Штер провела для участников лекцию «Социально-психологические аспекты профилактики ВИЧ».

На лекции были рассмотрены вопросы о путях передачи ВИЧ-инфекции, способах защиты и особенностях её распространения в мире.

Учащиеся приняли активное участие в игре, были внимательны и продемонстрировали исключительно толерантное отношение к людям с ВИЧ-инфекцией. Лектором и организатором игры были подготовлены вопросы-ловушки, на которые учащиеся дали верные ответы!

Сегодня Алтайский Краевой Центр СПИД проводит активную работу с молодёжью. Главная цель работы – объяснить молодому поколению, что люди с диагнозом ВИЧ – такие же члены общества, однако, необходимо внимательно относится к своему здоровью, знать о средствах защиты от инфекции и, хотя бы, раз в год, в целях профилактики, проходить тестирование на ВИЧ.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 8 (3852) 33-46-99. Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8(3852) 33-45-99.