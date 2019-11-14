Алтайские лесорубы «напилили» себе срок за новогодние ели

Новости 09.12.2019 17:14 238

Жителей Залесовского района, обвиняемых в незаконной рубке новогодних елей, с причинением ущерба государству на сумму более 1,5 млн рублей, будут судить в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, стражи правопорядка выяснили, что на территории склада одной из деревоперерабатывающих организаций в Залесовском районе незаконно хранятся «новогодние» ели. Всего было изъято более 231 пихта.

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«Документов, подтверждающих, что их законно срубили, найти не удалось. По предварительным данным, пихты были спилены в середине ноября. Круг подозреваемых лиц состоит из пяти человек», - говорится в сообщении ведомства.

В результате лесному фонду нанесен ущерб в размере более полутора миллионов рублей. Было изъяты: пять бензопил, топор, два трактора, автомобиль.

По фату произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело. «Черным» лесорубам штраф в размере от одного до трех миллионов рублей. Кроме того, подобное преступление может привести к наказанию в виде лишения свободы сроком до 7 лет.