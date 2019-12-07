«Личных интересов не преследую»: новый претендент на пост главы Барнаула прокомментировал участие в выборах

Новости 09.12.2019 16:30 935

Второй кандидат подал документы на участие в конкурсе на пост мэра Барнаула. Им стал местный юрист Алексей Шипунов. Данную информацию он подтвердил корреспонденту "Политсибру".

В данный момент кандидат на должность градоначальника нигде не трудоустроен. Ему 34 года. Шипунов подготовил программу развития Барнаула, которая состоит из 15 страниц.

Об Алексее Шипунове известно мало. По данным открытых источников, в 2007 году он закончил Алтайскую академию экономики и права. Родился 18 сентября 1985 года. Окончил школу в Горно-Алтайске в 2002 году.

"Решение принял в августе. Ни с какими политическими партиями я не связан. Причина - в городе достаточно много проблем, часто, фундаментального уровня. Есть понимание, как эти проблемы решать. Личных интересов не преследую, отношусь к своему участию максимально спокойно, без всякого фанатизма, абсолютно адекватно приму любое решение комиссии. Программу писал самостоятельно. Обнародовать ее в данный момент не готов, во избежание плагиата", - рассказал Алексей Шипунов "Политсибру".

Напомним, что пока документы на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Барнаула подал только один кандидат. Им стал бывший глава реготделения партии «Роста» Андрей Крылов, который после скандального ухода из партии заявлял, что участвовать в конкурсе не будет, назвав его фарсом, однако позднее мнение изменил.

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О своем намерении участвовать в конкурсе заявили депутаты БГД от КПРФ Елена Хрусталева и от ЛДПР - Алексей Скосырский.

На сегодняшний день обязанности главы города исполняет первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк, который не высказывался о своем желании участвовать в конкурсе.