Глава Минстроя Алтайского края сказал, когда расселят аварийные дома

Новости 09.12.2019 16:10 384

В рамках региональной программы «Переселение из аварийного жилья» в Алтайском крае есть четкий план по переселению жильцов домов, которые были признаны аварийными. Об этом напомнил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев на пресс-конференции в понедельник, 9 декабря.

По словам министра, сейчас в первую очередь ведется работа по расселению людей, проживающих в аварийных домах, которые были признаны таковыми на 1 января 2017 года. Совокупная площадь жилья составляет более 120 тысяч кв.м.

«Там проживает порядка 8 тысяч человек. К 2024 году мы обязаны расселить их всех», - заявил Иван Гилев.

Также министр привел новые данные, по ветхому жилью на 1 июля 2019 года. Речь идет об еще 58 тысячах "квадратов" домов, на которых проживает около 4 тысяч человек.