Глава Минстроя Алтайского края сказал, когда расселят аварийные дома

В рамках региональной программы «Переселение из аварийного жилья» в Алтайском крае есть четкий план по переселению жильцов домов, которые были признаны аварийными. Об этом напомнил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев на пресс-конференции в понедельник, 9 декабря.
По словам министра, сейчас в первую очередь ведется работа по расселению людей, проживающих в аварийных домах, которые были признаны таковыми на 1 января 2017 года. Совокупная площадь жилья составляет более 120 тысяч кв.м.
«Там проживает порядка 8 тысяч человек. К 2024 году мы обязаны расселить их всех», - заявил Иван Гилев.
Также министр привел новые данные, по ветхому жилью на 1 июля 2019 года. Речь идет об еще 58 тысячах "квадратов" домов, на которых проживает около 4 тысяч человек.
Октябрьский районный суд запретил барнаульской мэрии переселять жильцов аварийного дома №49 по улице 1-я Западная в маневренный фонд