Суд поставил точку в уголовном деле экс-борца с коррупцией в Алтайском крае

Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии строгого режима, также ему назначен штраф 25,8 млн рублей. Экс-борец с коррупцией признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный следком.
Установлено, что с 2016 по 2018 год Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение.
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Таким образом Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил на общую сумму 12,9 млн рублей. В ноябре 2018 года бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также его знакомый были задержаны следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия Надвоцкий полностью признал свою вину, в связи с чем дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В начале октября 2019 года уголовное дело в отношении Гречишкина направлено в суд.
В настоящее время наложен арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17,482 млн рублей и $2 000 долларов.
Вадиму Надвоцкому грозит до 15 лет лишения свободы