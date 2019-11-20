Строительство поликлиники в Барнауле за 1 млрд вновь откладывается?

Новости 09.12.2019 15:40 758

Строительство поликлиники в квартале "2002а" в Барнауле по-прежнему затягивается. Аукцион, который должен был завершиться еще в начале декабря, вновь переведен на этап подачи заявок. Кроме того, весьма странно прошли общественные обсуждения этого проекта – в них приняли участие всего шесть человек. Все они – чиновники, представляющие заказчика.

Густонаселенный квартал "2002а" в Барнауле ждет новую поликлинику уже давно. Ранее ее строительство неоднократно откладывалось по различным причинам, в том числе, отсутствии финансирования. Когда же деньги, наконец, были выделены, выяснилось, что застройщиков, желающих взяться за возведение медучреждения, нет.

Тендер был запущен повторно, его цена выросла с 990 млн до 1 млрд рублей. По закону, проекты, стоимостью свыше 1 млрд должны выноситься на общественное обсуждение. Первый этап такового действительно состоялся, завершившись 15 ноября. В очных слушаниях приняли участие шестеро сотрудников управленческого корпуса КГКУ «Единый стройзаказчик».

Тендер на строительство поликлиники за 1 млрд рублей вновь объявлен в Барнауле Новости 20.11.2019 15:50 Источник финансирования - средства краевого бюджета 890

В процессе общественных обсуждений произошел также курьез: комментатор, подписавшаяся как "Анжела", привела выдержку из аукционной документации, не задав никакого вопроса. Однако, поскольку на комментарии в обязательном порядке должны даваться ответы, чиновникам пришлось констатировать, что они не поняли сути вопроса.

"В связи с тем, что комментарий изложен не в полном объеме, заказчик не имеет возможности идентифицировать суть комментария и ответить по существу", - гласит текст ответа.

Впрочем, вряд ли более массовое участие горожан в обсуждении проекта могло бы чем-то помочь проекту строительства поликлиники. Торги затягивались, в частности, из-за многочисленных обращений (их поступило семь) заинтересованных лиц за разъяснениями нюансов аукционной документации. В итоге, в назначенный срок аукцион не состоялся и 6 декабря вновь был запущен процесс приема заявок на участие в торгах.

Ранее барнаульские застройщики отмечали, что цены на возведение соцобъектов сильно занижены – на 10-25%. И если при меньших суммах убытки в абсолютных цифрах строители еще могли допустить, то при миллиардном контракте эти убытки могут составить 100 – 250 млн рублей. Это чревато отсутствием заявок на участие в торгах.

Новая дата торгов – 17 декабря, однако она также может сдвинуться в случае наплыва обращений или жалоб. Поэтому, существует вероятность того, что в текущем году контракт на строительство медучреждения так и не будет заключен.