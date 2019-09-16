На Алтае произошло новое землетрясение магнитудой 4,6

Новости 09.12.2019 14:11 280

В Республике Алтай участились землетрясения. Днем 8 декабря толчки магнитудой 4.6 произошли в Кош-Агачском районе.

Эпицентр находился в 331 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, недалеко от границы с Монголией. Его координаты, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН: 49.92 градуса северной широты и 89.47 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64. К счастью, пострадавших в результате землетрясения нет, передает пресс-служба Центрального военного округа.

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По словам ученых, подземные толчки ощущаются из-за горообразования. Напомним, в сентябре в Горном Алтае прошла серия земных толчков, самым сильным было землетрясение 13 сентября с магнитудой 5,3. Тогда отголоски этого события почувствовали на себе жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей и Восточного Казахстана.

Кстати, коренные жители Алтая считают это землетрясение проклятием «Алтайской принцессы» – так они называют мумию женщины, которую археологи нашли на плато Укок в 1993 году.