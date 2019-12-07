Барнаульский застройщик вложит около 5 млрд в строительство новосибирского ЖК

Новости 09.12.2019 13:50 283

Барнаульская группа «Союз» осваивает новую территорию бывшего завода «Альбумин» в Новосибирске с февраля 2018 года, в сентябре 2019-го ее переоформили на дочернего застройщика - компанию «Галактика».

Как пишут «НГС. Новости», специализированный застройщик «Союз-Инвест» получит территорию на улице Николая Островского. Накануне прошла презентация нового проекта.

Проект ждали 10 лет

Строительства на экс-территории молокозавода «Альбумин» ждали больше 10 лет. После первой продажи завода новое руководство, решив закрыть производство, планировало построить на его месте логистический комплекс, но от идеи отказалось и решило территорию продать.

Затем площадкой заинтересовался петербургский застройщик «ЛЭК», и в 2008 году столичная компания «ПСТ-Монтаж» выкупила для него бывший завод за 430 миллионов рублей. Но строительство так и не началось, и 11,5 лет территорию использовали как склады, пока она переходила из рук в руки.

По некоторым данным, барнаульской группе «Союз» «Альбумин» принадлежит с февраля прошлого года, накануне его переоформили на дочернего застройщика - компанию «Галактика». Руководитель отдела продаж группы в Новосибирске Александр Свежинцев затруднился назвать сумму сделки, отметив лишь, что вели её непосредственно собственники и она была длительной.

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«Барнаульские» небоскребы

Разрешение на строительство трёх первых домов на «Альбумине» барнаульский застройщик получил ещё в июле, но детали проекта компания скрывала до этой недели. За это время один из домов уже вырос до пятого этажа, а сейчас забиваются сваи для следующего.

К слову, на официальном сайте застройщика есть раздел нового комплекса - его назвали «Галактика». Как рассказал Свежинцев, всего в нём будет семь домов, названных в честь планет, панели для которых застройщик производит сам в городе Оби. Дома будут переменной этажности, один из домов будет высотой 25 этажей.

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Первый дом получил название «Меркурий» - его построят на углу улиц Николая Островского и Светлая. В шести подъездах в нём будет 468 квартир, по 4–5 на площадке. На вопрос, есть ли у комплекса аналоги в проектах «Союза» Новосибирске или в Барнауле, Свежинцев говорит, что частично есть схожие планировки с барнаульским комплексом «Новая высота», но в целом подход будет другой.

Площадь квартир варьируется от 36 квадратов в однушках до 120 квадратов в четырёхкомнатных - такие квартиры у застройщика появились впервые. Полностью построить комплекс в ГК «Союз» планируют за 5 лет. Объём инвестиций в проект представитель застройщика назвать не смог. По оценкам экспертов, он может составить порядка 4–5 миллиардов рублей.