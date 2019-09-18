В Кулундинской больнице опровергли информацию о закрытии родильного отделения

Новости 09.12.2019 12:34 342

В Кулундинской больнице развеяли опасения местных жителей, что родильное отделение будет закрыто. Сейчас учреждение временно не работает, в отделении проходит капитальный ремонт.

Как подчеркнули в ЦРБ, отделение будет открыто после ремонта. В медицинском учреждении на данный момент сократили два койко-места. «Все медицинские и технические специалисты отделения продолжат работать в Кулундийской больнице, два койко-места будут восстановлены после проведения капремонта», - рассказали «Политсибру» в больнице.

На данный момент будущим мамам придется ехать в Славгород или Барнаул. В СМИ прошел слух, что отделение закрыли не только на ремонт, а, скорее всего, навсегда. Теперь беременных отправляют в перинатальные центры по соседству, а в особо сложных случаях – в краевую столицу. Местные жители обеспокоены возможными неудобствами будущих мам в дороге, пишут «Вести 22».

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Главный врач Кулундинской районной больницы Александр Михайлык отметил, что в этом году в больнице принято всего 16 родов.

«У нас останется два койко-места. На сегодняшний день мы готовы оказать такую помощь. У нас роддом готов постоянно, ежедневно проводится санитарная обработка. Поэтому если экстренный случай, то мы можем оказать такую помощь», - отметил врач.

Начальник отдела организации помощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края Елена Ершова объяснила "Политсибру", что по данным за 2019 год, в Кулундинском районе родилось около 112 детей.

«Все беременные женщины делятся на группы риска: низкая, средняя, высокая. Соответственно группами высокого риска занимаются перинатальные центры в Барнауле (25% женщин), группами низкого риска – больницы (ЦГБ), это примерно 15% беременных, в этот сегмент попадает родильное отделение в Кулундинском районе. Остальные 60% - это группы со средним уровнем риска, как раз этими пациентами занимаются больницы в Барнауле и Славгороде», - объяснила Ершова.

Между тем местные жители не восторге от нововведений. "Каждая поездка в Барнаул нам обходилась порядка 6 тысяч. Потому что одна не поедешь. Надо брать мужа, это же сумки, да? Беременным нельзя поднимать ничего тяжёлого. Поэтому ездили семьёй и с маленьким ребёнком", - комментирует жительница Кулунды.

Напомним, в 2019 году в регионе закрылось несколько родильных отделений: в Новоалтайске, в Усть-Пристани, Усть-Калманке, Панкрушихе.