Лучше гор могут быть только горы: как прошел инвестиционный форум в Белокурихе

Новости 09.12.2019 12:10 776

6-7 декабря в Белокурихе состоялся инвестиционный форум, организованный АО «Курорт Белокуриха» при поддержке властей Алтайского края. В нем приняли участие начальник Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, глава краевого Минспорта Алексей Перфильев, а также эксперты, бизнесмены и ученые.

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Особенность и потенциал площадки

По словам Евгения Дешевых, сегодня Белокуриха – это многопрофильная дестинация. На данной территории, за счет имеющихся предпосылок и ресурсов возможно эффективное развитие и туризма, и спорта, и таких направлений как лечебно-оздоровительное и экологическое. Развитие Белокурихи поддерживается государством – правительством Алтайского края. За период участия в предыдущей целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на принципах государственно-частного партнерства в развитие территории было инвестировано более 5 млрд рублей. Руководитель туристического ведомства особо отметил активное участие в этом процессе бизнеса – частные инвестиции составили более 3 млрд рублей.

За это время были созданы магистральные сети: газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение. За счет средств краевого бюджета, с целью снижения финансовой нагрузки на инвесторов, принято решение развивать дальше внутриплощадочные сети. В частности, в краевой адресной инвестиционной программе на эти цели предусмотрено на следующий год уже 66 млн рублей.

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Также продолжится развитие транспортной инфраструктуры: в ближайшие три года будут построены две дороги – из центральной части до гор Мишиной и Глухариной. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера «Белокуриха. Предгорье Алтая» из федерального бюджета Алтайскому краю выделено 880 млн рублей. Эти деньги уже обозначены в утвержденном федеральном бюджете на 2020 год и со следующего года начнется строительство. В 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию квартальные сети газоснабжения и начать сети водоснабжения, которые планируется проложить к началу 2021 года. Проектно-сметная документация на эти сети уже готова, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того правительство Алтайского края предлагает инвесторам финансовые формы поддержки, такие как субсидирование банковской процентной ставки, субсидирование налога на имущество, компенсации в части затрат на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре и приобретение нового оборудования.

Готовы приступать к строительству

Перспективами освоения новой туристической площадки заинтересовались многие коммерческие предприятия, среди которых были представители компаний мирового уровня. Так, например, на мероприятии присутствовал руководитель фирмы «Хонка» по Сибири Василий Бриль, высоко оценивший перспективы Белокурихи и субкластера «Белокуриха-2».

«На самом деле, мы здесь уже не первый раз – мы приезжали летом, смотрели уникальную природу. Что мы здесь видим? Здесь есть возможность построить хороший – лучший в Сибири – курорт, который сможет конкурировать с курортами европейскими», – рассказал Василий Бриль.

Андрей Захаренко, руководитель новосибирского отделения компании «Кнауф» в Западной Сибири, от лица компании выразил заинтересованность в сотрудничестве.

«Мы предлагаем свои технологии и материалы, которые выпускаем в Сибири. У нас возле Иркутска есть завод – самый крупный в России по выпуску гипсокартона, гипсовых смесей и некоторых других продуктов. Что касается данной площадки, она очень интересна с точки зрения инвестиций, с точки зрения ландшафта», – рассказал Захарченко.

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Итоги Форума

На форуме обсуждалось несколько направлений развития Белокурихи. Среди них было выделено четыре основных: экологическое, оздоровительное, туристическое и спортивное. По итогам форума была озвучена идея создания ассоциации призванной устранять противоречия, которые могут возникать на стыке различных направлений. Планируется, что в работе данной ассоциации будут принимать участие профильные ведомства, представители которых помогут инвесторам с надлежащим оформлением документов, получением соответствующих разрешений и так далее.

«В формате «одного окна» мы готовы создавать комфортные условия, предлагать наилучшие условия для инвестирования в наш регион, в частности, в площадку «Белокуриха», – заявил Евгений Дешевых.

Генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов отметил, что всем участникам форум очень понравился и сообщил, что данное мероприятие станет регулярным.

«Форум будем проводить ежегодно. Будем выходить на Федеральное агентство по туризму за выделением гранта на проведение этого мероприятия»

По его словам, в мероприятии приняли участие около полутора десятков фирм, среди которых были как потенциальные, так и уже действующие инвесторы.

Проект «Белокуриха-2» открывает широчайшие возможности инвестирования как в малоэтажную застройку, так и в объекты среднего уровня, эконом-класса. Это уникальная возможность принять участие в создании курортного города с нуля. Прецедентов такого строительства не было в России в последние 25 лет.