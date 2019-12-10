Бизнес-ланч от Россельхозбанка прошел в Алтайском крае

Новости 09.12.2019 13:10 179

Специалисты по ипотечному кредитованию Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» рассказали агентствам недвижимости Бийска о программах банка.

Мероприятие «Ипотека для всех» в форме бизнес-ланча прошло в ресторане «Центральный». На встречу пришло более трех десятков специалистов в сфере недвижимости наукограда. В рамках беседы начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Алтайского филиала Николай Скрипников рассказал о ставках ипотечного кредитования в АО «Россельхозбанк», преимуществах и программах, доступных для жителей Бийска и всей России.

«Россельхозбанк входит в пятерку ведущих ипотечных банков страны и постоянно совершенствует кредитные условия для жителей Алтайского края. Наше преимущество по сравнению с конкурентами — быстрые сроки рассмотрения заявки. Кредит могут одобрить всего через несколько часов после подачи заявления, в том числе и дистанционно. Также в банке активно работают с агентствами недвижимости по всей стране. Это позволяет жителям края покупать квартиры не только на Алтае, но и других регионах. Банк предлагает широкую линейку ипотечных продуктов с которой и познакомили риэлтеров Бийска. Наших партнеров заинтересовала информация и сама форма проведения такого мероприятия. Уверен, что мы будем и дальше сотрудничать, находить взаимовыгодные способы общения с партнерами и клиентами» - рассказал по итогам мероприятия Николай Бойко, директор Алтайского филиала АО Россельхозбанк.

Участник мероприятия Эльвира Мальина, директор агентства недвижимости «Перспектива 24 Бийск», добавила: «Организовано все было на высшем уровне. Очень приятно, что все прошло в деловой атмосфере, когда можно было получить важную информацию из первых рук, на понятном языке, в дружеской обстановке. В формате вопрос-ответ получилось плодотворно поговорить с Николаем Скрипниковым. Для меня особенно интересно было услышать о новых программах, таких, как «Сельская ипотека». Сразу родилось несколько планов, над реализацией которых начнем работать после ее запуска. И еще хочу обязательно добавить, что Россельхозбанк наш ключевой партнер и наши взаимоотношения уже долгое время хорошо складываются. Я лично являюсь заемщиком РСХБ. Побольше бы таких мероприятий. Хотелось бы, чтобы Россельхозбанк и в Бийске проводил «Зеленые субботы», и другие мероприятия. Мы рады будем совместно что-то делать».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.