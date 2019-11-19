В Бийске эвакуированных школьников отказались приютить соседние учреждения

Новости 09.12.2019 11:47 264

В Бийске, 7 декабря, произошел небольшой пожар в школе №1. Во время инцидента снятых с занятий детей, ожидавших приезда родителей, не приютили ни в одном соседнем учреждении.В соцсети пишут о том, что школьников в футболках и летней обуви гнали из одного места в другое.

Как пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на слова родителей, сначала их переместили в ближайшее отделение банка, но оттуда их выгнали, затем в аптеку, оттуда дети тоже были изгнаны. Кое-как родители смогли договориться, чтоб дети переждали до их приезда в холле городской поликлиники №1.

Между тем, после инцидента директор Бийской школы № 1 выразила благодарность сотрудникам 1-й городской поликлиники и призывает организации города быть добрыми и отзывчивыми к людям, оказавшимся в кризисной ситуации.

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В субботу в бийской общеобразовательной школе № 1 во вторую смену произошло короткое замыкание на вахте, отчего началось возгорание и задымление. Сотрудники школы оперативно приняли все необходимые меры. Вахтер школы вызвал пожарных и применил огнетушитель, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Дежурный администратор приняла решение эвакуировать учеников в количестве 208 человек (ученики 6-х, 7-х, 8-х классов), - рассказала Ольга Викарчук, директор школы № 1.

Известно, что 12 педагогов и еще 6 сотрудников школы эвакуировали детей. Большая часть учеников уже были одеты, так как у них был последний урок. Эвакуированные школьники в сопровождении педагогов были размещены в 1-й городской поликлинике.

После того, как дым рассеялся, сотрудники школы принесли верхнюю одежду детям из раздевалки и одели. Ученики из близлежащих домов вернулись домой сами. Классные руководители постоянно держали связь с родителями и передали детей родным из рук в руки.

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Дирекция школы № 1 выражает огромную благодарность сотрудникам 1-й городской поликлиники, которые, несмотря на то, что учреждение уже было закрыто, впустили детей и дали переждать опасную ситуацию. Ведь по словам очевидцев, некоторые организации, которые были расположены ближе и могли разместить испуганных учеников, намеренно не помогли, даже с учетом того, что на улице зима, - пояснила Ольга Николаевна.

- Очень хочется, чтобы сотрудники организаций, поступившие так антигуманно, в следующий раз задумались, и представили себя, своих детей, на месте наших учеников. Призываем всех быть более терпимыми к детям, людям, попавшим в кризисную ситуацию, - подчеркнула директор школы №1.

На сегодняшний день опасности в школе № 1 не существует, пожарная сигнализация и электричество в исправном состоянии.