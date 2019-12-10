«Мобильный дом культуры»: студенты АлтГПУ выступили в финальном концерте

Новости 09.12.2019 11:16 180

В Алтайском государственном педагогическом университете состоялся финальный концерт проекта «Мобильный дом культуры». Проект студентов вуза стал победителем конкурса федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и был реализован при его поддержке.

«Мобильный дом культуры» направлен на консолидацию студенческих и школьных объединений, реализующих культурно-просветительскую и творческую деятельность; популяризацию занятий творчеством среди школьников сельских территорий Алтайского края; продвижение культурного волонтерства в молодежной среде.Два месяца студенты педуниверситета гастролировали по селам Алтайского края, показывали концерты, проводили мастер-классы и увлекали школьников своим творчеством, зажигали их сердца своим энтузиазмом.

«Мобильный дом культуры» побывал в селах Налобиха, Залесово, Ларичиха, поселке Украинский. Приезд творческих коллективов университета в сельскую школу был настоящим культурным событием для детей и учителей. Погружение в качественную творческую среду концерта, а особенно последующие за ним мастер-классы, приносили не только удовольствие, но и огромную пользу школьникам и их наставникам.

В результате были созданы временные школьно-студенческие коллективы, которые и представили свои номера на итоговом концерте. Участниками проекта стали тридцать школьников, которые вошли в состав творческих коллективов вуза в соответствии со своими талантами и интересами. На некоторое время они стали частью спортивно-хореографической студии «Дивы грации», народного ансамбля «Сказ», ансамбля народного танца «Фантазия», студии классического танца «Вдохновение», вокальной студии «8 марта» и студии современной хореографии «Вива данс».

Репетиции проходили дистанционно с помощью видеоуроков, а оттачивались за два дня до отчетника, когда ребята из сел приехали в Барнаул. 5 декабря – в День добровольца в России – на главной сцене педагогического университета перед заполненным до отказа зрительным залом участники проекта показали итоги своего труда. Триста горящих сердец на одной сцене – столько яркой, творческой молодежи собрал этот уникальный проект! В концерте выступили и участники проекта, и творческие коллективы города Барнаула.

«Ребята, это было очень круто! Концерт прошел на одном дыхании. Смотрел и понимал, что работают не только профессионалы своего дела, а звезды! Проект должен продолжаться, уверен, что сегодня поставлена не точка, а запятая», – такими словами выразил свое впечатление присутствующий на мероприятии заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Станиславович Губин. На финал проекта «Мобильный дом культуры» приехал и представитель федерального агентства по делам молодежи Антон Валерьевич Волков.

Обращаясь со сцены к участникам проекта и зрителям, он отметил: «Важно, чтобы эта работа продолжалась. Хотелось бы, чтобы те ребята, которые сегодня работали с детьми, после окончания вуза ехали работать учителями в школы. Спасибо вам за то, что вы правильно и качественно реализуете проект, который поддержала Росмолодежь. Творчество не только объединяет, но и социализирует. Всегда говорил, что Алтай «жжет» с точки зрения творчества, и сегодняшний концерт это подтвердил!».