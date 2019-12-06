«Не рубите, мужики!» Минспорт пообещал пересадить 350 деревьев ради спорткомплекса в Барнауле

Минспорт Алтайского края отреагировал на возникшую в обществе дискуссию о планах строительства физкультурного комплекса на территории парка имени Ленина в Барнауле. Позицию ведомства приводит портал «Алтайский спорт».
Министерство указывает, что строительство подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. Притом, территория не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки.
По поводу «Парка Ленина» ведомство отмечает, что он не существует как юридически, так и фактически.
«Здесь вы не встретите ни одной скамейки, за исключением сооруженных кем-то навалов из стволов деревьев. Здесь нет аттракционов для детей, прогулочных зон, беговых дорожек, тренажеров, лужаек для пикника, велодорожек, и т. п. Это раз. Более того около 90 процентов деревьев - аварийные. В переводе на русский это означает, что представляют угрозу для зазевавшихся прохожих. Это два», – поясняется в опубликованном тексте.
Также неожиданно выяснилось, что вырубка деревьев будет компенсирована новыми посадками. Где они будут проводиться, пока не сообщается.
Накануне градсовет Барнаула рассмотрел проект строительства сразу двух спортивных комплексов
По словам представителей Минспорта, проект строительства нового Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) позволит вдохнуть в заброшенную территорию новую жизнь, а сам объект станет центром притяжения любителей здорового образа жизни района. При этом спорткомплекс будет компактным - вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара), ограниченной улицами: Антона Петрова, Островского, Ленинградской и парком «Лесная сказка».
Приводятся также расчеты разработчиков, согласно которым строительство современного ФОКа позволит привлечь к систематическим занятиям спортом более 400 детей и создать около 40 дополнительных рабочих мест. Зал смогут посещать не только дети, но и взрослые, включая старшее поколение.
На следующей неделе Минспорт планирует снова представить проект на градсовете.
Тем более. Раз пересадят деревья и восстановят растительность пускай строят
долго они готовили эту часть парка как могли засерали и не облагораживали теперь оп опасная зона для прогулок)))