«Не рубите, мужики!» Минспорт пообещал пересадить 350 деревьев ради спорткомплекса в Барнауле

Новости 09.12.2019 10:25 853

Минспорт Алтайского края отреагировал на возникшую в обществе дискуссию о планах строительства физкультурного комплекса на территории парка имени Ленина в Барнауле. Позицию ведомства приводит портал «Алтайский спорт».

Министерство указывает, что строительство подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. Притом, территория не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки.

По поводу «Парка Ленина» ведомство отмечает, что он не существует как юридически, так и фактически.

«Здесь вы не встретите ни одной скамейки, за исключением сооруженных кем-то навалов из стволов деревьев. Здесь нет аттракционов для детей, прогулочных зон, беговых дорожек, тренажеров, лужаек для пикника, велодорожек, и т. п. Это раз. Более того около 90 процентов деревьев - аварийные. В переводе на русский это означает, что представляют угрозу для зазевавшихся прохожих. Это два», – поясняется в опубликованном тексте.

Также неожиданно выяснилось, что вырубка деревьев будет компенсирована новыми посадками. Где они будут проводиться, пока не сообщается.

Градсовет Барнаула запретил краевому Минспорта строить физкультурный комплекс в парке Новости 06.12.2019 7:10 Накануне градсовет Барнаула рассмотрел проект строительства сразу двух спортивных комплексов 2850

По словам представителей Минспорта, проект строительства нового Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) позволит вдохнуть в заброшенную территорию новую жизнь, а сам объект станет центром притяжения любителей здорового образа жизни района. При этом спорткомплекс будет компактным - вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара), ограниченной улицами: Антона Петрова, Островского, Ленинградской и парком «Лесная сказка».

Приводятся также расчеты разработчиков, согласно которым строительство современного ФОКа позволит привлечь к систематическим занятиям спортом более 400 детей и создать около 40 дополнительных рабочих мест. Зал смогут посещать не только дети, но и взрослые, включая старшее поколение.

На следующей неделе Минспорт планирует снова представить проект на градсовете.