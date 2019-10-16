Алтайский край стал вторым регионом Сибири по отсутствию вредных привычек

Новости 09.12.2019 10:45 668

Алтайский край занял второе место среди регионов Сибирского федерального округа по приверженности вредным привычкам. Впереди оказалась только Томская область. Рейтинг за 2018 год опубликован РИА «Новости».

Что касается общего рейтинга по России, в котором приведены данные 85 субъектов России, сибирские регионы заняли места с 36 (Томская область) по 79 (Хакасия).

Алтайский край в общероссийском шорт-листе занял 38 место. Лидеры рейтинга Чечня, Ингушетия и Дагестан. Первую тройку они занимали и в 2017 году. Последние три строчки остались за северными регионами: Магаданская область (83), Камчатский край (84) и Ямало-Ненецкий автономный округ (85).

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Что касается Алтайского края, то число людей, подверженных влиянию вредных привычек в регионе выросло. В сравнении с 2017 годом, край потерял три позиции. Тогда он занимал 35 место.

Томская область, наоборот, поднялась с 41 места на 36. Третье место по СФО заняла Омская область, которая в сравнении с 2017 годом сильно просела: с 32 позиции регион опустился на 41.

Далее идут Иркутская область, поднявшаяся с 47 места на 44, Новосибирская – с 53 на 47 место, Красноярский край – с 56 на 49 место и Республика Алтай – с 68 на 56 позицию. А вот Кемеровская область, также как Алтайский край, растеряла свои позиции в рейтинге, заняв 58 место (51 в 2017 году). Республики Тыва и Хакасия демонстрируют стабильность и два года подряд занимают 75 и 79 место соответственно.

Напомним, что ранее был составлен подобный рейтинг, в котором были отмечены регионы-приверженцы здорового образа жизни. Тогда Алтайский край занял первое место среди регионов СФО.