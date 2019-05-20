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Алтайский краеведческий музей отремонтируют за 110 млн рублей

Новости
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В 2020-2022 годах власти направят 3,5 млрд рублей по нацпроекту «Культура» на реновацию театров, музеев и домов творчества в регионах. В том числе, 110 млн будет выделено на реставрацию и приспособление для современного использования здания Алтайского государственного краеведческого музея. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Здание музея площадью свыше двух тысяч кв. м должно быть отремонтировано к 2023 году.

Помимо Алтая, в Сибири планируется отремонтировать еще два объекта. Здание под помещение театра, площадью почти три тысячи кв. м в Новосибирской области должно быть отремонтировано к 2023 году, на эти цели заложен 81 млн рублей. В Омской области готовится реконструкция здания районного ДК в городе Тара, площадью более пяти тысяч кв. м. На это выделяется почти 111 млн рублей.

На реконструкцию алтайского музея потребуется более 300 млн рублей

На реконструкцию алтайского музея потребуется более 300 млн рублей

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В ходе «Музейной ночи» губернатор Алтайского края Виктор Томенко подтвердил намерение властей реконструировать краеведческий музей

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Всего в список вошло 15 объектов в Дагестане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском крае, Амурской, Калужской, Курганской, Курской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Рязанской и Самарской областях.

Автор: Политсиб.ру

Фото: culture22.ru

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