Алтайский краеведческий музей отремонтируют за 110 млн рублей

Новости 09.12.2019 9:55 326

В 2020-2022 годах власти направят 3,5 млрд рублей по нацпроекту «Культура» на реновацию театров, музеев и домов творчества в регионах. В том числе, 110 млн будет выделено на реставрацию и приспособление для современного использования здания Алтайского государственного краеведческого музея. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Здание музея площадью свыше двух тысяч кв. м должно быть отремонтировано к 2023 году.

Помимо Алтая, в Сибири планируется отремонтировать еще два объекта. Здание под помещение театра, площадью почти три тысячи кв. м в Новосибирской области должно быть отремонтировано к 2023 году, на эти цели заложен 81 млн рублей. В Омской области готовится реконструкция здания районного ДК в городе Тара, площадью более пяти тысяч кв. м. На это выделяется почти 111 млн рублей.

На реконструкцию алтайского музея потребуется более 300 млн рублей Новости 20.05.2019 7:40 В ходе «Музейной ночи» губернатор Алтайского края Виктор Томенко подтвердил намерение властей реконструировать краеведческий музей 224

Всего в список вошло 15 объектов в Дагестане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском крае, Амурской, Калужской, Курганской, Курской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Рязанской и Самарской областях.