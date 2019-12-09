Жители Алтайского края не успели вовремя заплатить 20% налогов

Новости 09.12.2019 7:40 28

Большая часть жителей Алтайского края успели заплатить налоги до 2 декабря - даты, которая официально была обозначена ФНС России крайним сроком. Речь идет о сумме в 2,8 млрд рублей из 3,5 млрд, начисленных по итогам 2018 года, уточняют "Вести-Алтай".

Наибольшую сумму жители края перечислили в виде транспортного налога – 1,5 млрд рублей. Налог на имущество уплатили в размере 704 млн рублей. Еще 562 млн составил земельный налог.

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Земельный налог в Алтайском крае должны были заплатить 779 тысяч человек, транспортный – 513 тысяч и имущественный – 950 тысяч жителей региона.

После 2 декабря все задолженности отражаются на портале госуслуг, где их можно оплатить онлайн. Должникам за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования – это 6,5% годовых от суммы задолженности.