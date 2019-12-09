Жители Алтайского края не успели вовремя заплатить 20% налогов

Большая часть жителей Алтайского края успели заплатить налоги до 2 декабря - даты, которая официально была обозначена ФНС России крайним сроком. Речь идет о сумме в 2,8 млрд рублей из 3,5 млрд, начисленных по итогам 2018 года, уточняют "Вести-Алтай".
Наибольшую сумму жители края перечислили в виде транспортного налога – 1,5 млрд рублей. Налог на имущество уплатили в размере 704 млн рублей. Еще 562 млн составил земельный налог.
Итоги декларационной кампании-2019 проанализировали в УФНС
После 2 декабря все задолженности отражаются на портале госуслуг, где их можно оплатить онлайн. Должникам за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования – это 6,5% годовых от суммы задолженности.
Пока уплачено 3,1 млрд рублей из начисленных 3,5 млрд