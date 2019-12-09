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Чиновникам - прививку совести. Как прошел митинг против закрытия тубдиспансера в Рубцовске

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Сторонники КПРФ провели митинг в Рубцовске в воскресенье, 8 декабря. Партийцы протестовали против закрытия противотуберкулезного стационара и сокращения медучреждений в городе. На акции присутствовало около 200 человек, сообщила депутат краевого парламента Вероника Лапина.

Минздрав Алтайского края рассматривает возможность закрытия круглосуточного стационара и его перевод в село Лебяжье, которое находится в 50 км от Рубцовска. При этом многих смущает отсутствие соответствующей лицензии у Лебяженской туббольницы.

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«Организаторам рассказали, что некоторые руководители медучреждений города накануне запретили принимать участие в митинге своим сотрудникам», - заявила Лапина.

Несмотря на это, люди собрались на главной площади Рубцовска и поддержали резолюцию, которая была адресована Минздраву Алтайского края.

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В число требований вошли оперативное решение вопроса о возобновлении полноценной работы круглосуточного стационара и поликлиники противотуберкулезного диспансера Рубцовска, организация наблюдения за качеством диагностики и выявления туберкулеза среди местных жителей, отказ от сокращения мест в стационарах города.

Еще одним дополнительным требованием стало возобновление работы межрайонного реабилитационного центра на базе больницы № 2 для граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Также протестующие выразили надежду, что при принятии решений об оптимизации здравоохранения руководствоваться в Минздраве края будут в первую очередь интересами населения, а не экономией бюджетных средств.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Вероника Лапина в Facebook

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