Сторонники КПРФ провели митинг в Рубцовске в воскресенье, 8 декабря. Партийцы протестовали против закрытия противотуберкулезного стационара и сокращения медучреждений в городе. На акции присутствовало около 200 человек, сообщила депутат краевого парламента Вероника Лапина.
Минздрав Алтайского края рассматривает возможность закрытия круглосуточного стационара и его перевод в село Лебяжье, которое находится в 50 км от Рубцовска. При этом многих смущает отсутствие соответствующей лицензии у Лебяженской туббольницы.
Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию с закрытием стационара
«Организаторам рассказали, что некоторые руководители медучреждений города накануне запретили принимать участие в митинге своим сотрудникам», - заявила Лапина.
Несмотря на это, люди собрались на главной площади Рубцовска и поддержали резолюцию, которая была адресована Минздраву Алтайского края.
Варианты, по его словам, все еще обсуждаются
В число требований вошли оперативное решение вопроса о возобновлении полноценной работы круглосуточного стационара и поликлиники противотуберкулезного диспансера Рубцовска, организация наблюдения за качеством диагностики и выявления туберкулеза среди местных жителей, отказ от сокращения мест в стационарах города.
Еще одним дополнительным требованием стало возобновление работы межрайонного реабилитационного центра на базе больницы № 2 для граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Также протестующие выразили надежду, что при принятии решений об оптимизации здравоохранения руководствоваться в Минздраве края будут в первую очередь интересами населения, а не экономией бюджетных средств.
Обращений для согласования визита не поступало, утверждают краевые чиновники