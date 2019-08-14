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Внимание, школа!

Шубенков отдал 300 тысяч рублей на спортинвентарь для алтайской школы

Новости
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что передал часть призовых денег, которые ему достались от коллег по сборной Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене за победы на ЧМ-2019, в спортивную школу. Пост Шубенков разместил у себя в Instagram.

Ранее всероссийская федерация бокса поощрила Ласицкене и Сидорову, вручив им по 5 млн рублей и автомобилю. Спортсменки решили поделиться деньгами со всеми российскими участниками чемпионата мира, который прошел в Дохе. Шубенков на том турнире завоевал "серебро". По предварительным расчетам, его гонорар как призера ЧМ мог составить 2,3 млн рублей.

На своей страничке в соцсети спортсмен накануне рассказал о том, как он отдал 300 тысяч, подаренные девушками, на спортинвентарь для школы, которая находится в Павловском районе Алтайского края.

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Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

"А вы еще помните, как вот эти две крутые и потрясные девушки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене решили поделиться своими премиями от Всероссийской федерации бокса со всеми призерами ЧМ? Узнав об их решении, помню единственную мысль в своей голове, вполне похожую - неожиданным доходом нужно обязательно поделиться, так будет честнее и, не знаю, логичнее что ли.

По итогу, частично (около 300 тысяч рублей) свою долю потрафил на спортинвентарь для школы поселка Прутской Павловского района, ведь мы с ними уже давно крепко дружим. Дальше больше, по факту свершения расскажу о дальнейших делах", - пишет Шубенков.

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Автор: Политсиб.ру

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