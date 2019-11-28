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Из Хакасии в Москву через Барнаул: новый скорый поезд запустили РЖД

Новости
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Между Барнаулом и российской столицей начал курсировать новый скорый поезд. Рейс Абакан – Москва с 8 декабря проходит через краевой центр, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд прибывает на Ярославский вокзал Москвы. Общее время в пути следования составит чуть менее 3 суток. Маршрут будет проходить через Междуреченск, Новокузнецк, Барнаул, а также Омск, Екатеринбург и Пермь.

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Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов. В нем предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

Цена билета варьируется в зависимости от даты. Например, плацкарт на данный момент обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей. Ближе к Новому году стоимость вырастет примерно в два раза.

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Автор: Политсиб.ру

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