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Елочные базары откроют в Барнауле с 15 декабря

Новости
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Елочные базары начнут работу в Барнауле с 15 декабря, сообщили в пресс-центре администрации города. Купить елку можно будет до конца месяца на специально отведенных и по-новогоднему украшенных площадках по 71 адресу. Они будут работать до 31 декабря.

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Фотографии Барнаула, сделанные 30 лет назад

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Цена новогоднего дерева будет зависеть от высоты и пышности, предполагаемый минимум — 600 рублей, говорят в мэрии. К празднику в Алтайском крае заготовят 16 тысяч хвойных деревьев. Большую часть продадут в Барнауле. Для Республики Алтай сделают 5500 елочек.

Посмотреть все адреса торговых площадок можно на карте.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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