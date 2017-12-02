Гордума приняла бюджет Барнаула на 2020-2022 годы

Новости 07.12.2019 19:20 353

Барнаульская городская Дума (БГД) во втором и окончательном чтении приняла бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Корректировки краевого бюджета позволили привлечь в казну города дополнительные поступления. В 2020 году на 1,9 млрд рублей, в 2021 — 758 млн, в 2022 — 1,3 млрд.

В целом бюджет получился дефицитным на все три года. В 2020 году параметры таковы. Доходы — 14,2 млрд рублей, расходы — 14,9 млрд. Дефицит бюджета — 735 млн. Бюджет сохраняет социальную направленность, расходы идут в том числе на 20 муниципальных программ.

В 2020 году вырастут траты на зарплаты бюджетникам — плюс 368 млн рублей. Важная тема — переселение из аварийного жилья. В следующем году на это запланировали 250 млн рублей, ко второму чтению добавили еще 113 млн. С учетом всех этих сумму, можно расселить 600 человек.

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Для участия Барнаула в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств городского бюджета дополнительно увеличены расходы в 2020 году на 79 млн рублей. Также в бюджете увеличили расходы на оснащение новых школ, капремонт детских садов, поддержку общественного транспорта, сообщает официальный сайт Барнаула.

Большинством голосов депутаты БГД одобрили указанные параметры. На два завершающих года планового периода показатели выглядят следующим образом. На 2021 год доходы — 12,6 млрд рублей, расходы — 13,4 млрд. На 2022 доходы — 13,7 млрд, расходы — 14,5 млрд.