Комсомольцы Барнаула пикетировали в поддержку «красного» губернатора Иркутской области

Новости 07.12.2019 19:00 348

Коммунисты Алтайского края решили поддержать губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В последнее время о нем выходило много критических статей и телесюжетов в СМИ. Алтайские однопартийцы называют это «очернением». Такой же позиции они придерживаются по критике экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.

«Точно так же как и против Павла Грудинина и подмосковного совхоза имени Ленина развернута настоящая компания травли в СМИ Сергея Левченко, - рассказала участница одиночного пикета в Барнауле Ксения Идолова. - Но какой еще руководитель региона в России кроме коммуниста-губернатора Левченко может сейчас продемонстрировать такую же борьбу с «черными лесорубами».

Алтайский думец подписал обращение к Путину с просьбой не увольнять иркутского губернатора Новости 03.11.2019 9:05 Срок полномочий Сергея Левченко истекает в 2020 году 1127

По ее словам, за год масштабы незаконной рубки сократились в Иркутской области вдвое — с 1 млн кубометров до 570 тысяч. Такую информацию она написала на плакате. Также там указано, что «за четыре года бюджет Иркутской области увеличился с 97 до 213 млрд рублей».

В 2018 году Левченко обвинили в незаконной охоте на медведя, в том же году прокуратура области сообщила о возобновлении расследования уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Стальконструкция» Андрея Левченко, сына губернатора, а телеканал НТВ показывал сюжет о рисках срыва отопительного сезона в области.

В этом году в Иркутской области прошел сильнейший за 180 лет паводок. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле глава государства раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гумпомощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.

Фракция КПРФ в Госдуме (43 депутата) подписала обращение к президенту Владимиру Путину с призывом дать губернатору Иркутской области Сергею Левченко возможность участвовать в выборах в 2020 году и не отправлять его в отставку досрочно. В числе подписавшихся и депутат ГД от Алтайского края Сергей Шаргунов.