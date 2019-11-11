Барнаульцев просят уточнить благоустройство Мизюлинской рощи и сквера в новостройках

Новости 07.12.2019 18:30 307

Голосование за территории, подлежащие благоустройству в следующем году, завершено на официальном сайте барнаульской мэрии. Теперь барнаульцам предлагают проголосовать, как именно они хотят облагородить лидировавшие Мизюлинскую рощу и зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной.

Определились лидеры голосования по благоустройству территорий Барнаула Новости 11.11.2019 17:45 Интернет-голосование продлится две недели – до 25 ноября 3667

Во время опроса можно выбрать предпочтительные варианты благоустройства. Например, наличие детской, спортивной или танцевальной площадке. Высадку деревьев, цветов или кустарников. Опрос продлится до 20 декабря включительно. Кроме этих лидеров, в народном голосовании победил и парк Изумрудный, но им будет заниматься федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае.

Каждый участник мог выбрать до трех объектов, сообщает администрация. Всего в списке были 44 позиции из 60-ти рассмотренных ранее специальной комиссией. Ранее исполняющий обязанности градоначальника Вячеслав Франк сообщал, что на благоустройство выбранных территорий будет, скорее всего, выделено около 100 млн рублей и еще столько же мэрия хочет направить на программу благоустройства дворов.