О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Барнаульцев просят уточнить благоустройство Мизюлинской рощи и сквера в новостройках

Новости
307
1

Голосование за территории, подлежащие благоустройству в следующем году, завершено на официальном сайте барнаульской мэрии. Теперь барнаульцам предлагают проголосовать, как именно они хотят облагородить лидировавшие Мизюлинскую рощу и зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной.

Определились лидеры голосования по благоустройству территорий Барнаула

Определились лидеры голосования по благоустройству территорий Барнаула

Новости

Интернет-голосование продлится две недели – до 25 ноября

3667

Во время опроса можно выбрать предпочтительные варианты благоустройства. Например, наличие детской, спортивной или танцевальной площадке. Высадку деревьев, цветов или кустарников. Опрос продлится до 20 декабря включительно. Кроме этих лидеров, в народном голосовании победил и парк Изумрудный, но им будет заниматься федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае.

Каждый участник мог выбрать до трех объектов, сообщает администрация. Всего в списке были 44 позиции из 60-ти рассмотренных ранее специальной комиссией. Ранее исполняющий обязанности градоначальника Вячеслав Франк сообщал, что на благоустройство выбранных территорий будет, скорее всего, выделено около 100 млн рублей и еще столько же мэрия хочет направить на программу благоустройства дворов.

Велодорожки и фонтаны: как в Барнауле улучшается городская среда

Велодорожки и фонтаны: как в Барнауле улучшается городская среда

Новости

В начале  ноября  горожане будут голосовать за те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными в следующем году

2913

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

владимир

больше деревьев в мизюленской роще

Ответить