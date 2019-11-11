Барнаульцев просят уточнить благоустройство Мизюлинской рощи и сквера в новостройках

Голосование за территории, подлежащие благоустройству в следующем году, завершено на официальном сайте барнаульской мэрии. Теперь барнаульцам предлагают проголосовать, как именно они хотят облагородить лидировавшие Мизюлинскую рощу и зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной.
Интернет-голосование продлится две недели – до 25 ноября
Во время опроса можно выбрать предпочтительные варианты благоустройства. Например, наличие детской, спортивной или танцевальной площадке. Высадку деревьев, цветов или кустарников. Опрос продлится до 20 декабря включительно. Кроме этих лидеров, в народном голосовании победил и парк Изумрудный, но им будет заниматься федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае.
Каждый участник мог выбрать до трех объектов, сообщает администрация. Всего в списке были 44 позиции из 60-ти рассмотренных ранее специальной комиссией. Ранее исполняющий обязанности градоначальника Вячеслав Франк сообщал, что на благоустройство выбранных территорий будет, скорее всего, выделено около 100 млн рублей и еще столько же мэрия хочет направить на программу благоустройства дворов.
В начале ноября горожане будут голосовать за те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными в следующем году
больше деревьев в мизюленской роще