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Виктор Томенко выступил на заседании рабочей группы Госсовета по реализации аграрной политики

Новости
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В Москве прошло заседание рабочей группы Госовета РФ по направлению «Сельское хозяйство», где рассмотрели тему эффективного сельскохозпроизводства и развитие сельских территорий. Открыли заседание помощник Президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин и глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил информацию о подготовке к заседанию Госсовета РФ по вопросу «Государственная аграрная политика — эффективное сельскохозпроизводство и развитие сельских территорий». Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала о подготовке доклада рабочей группы и проекта перечня поручений Президента РФ.

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В докладе она рассказала об итогах развития АПК в 2014-2019 годах. Затронула вопросы развития малого бизнеса на селе, поддержки занятости сельского населения и формирования комфортной среды с учетом выполнения нацпроектов и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Рабочая группа в целом одобрила доклад, который рассмотрят на очередном заседании Госсовета 26 декабря 2019 года.

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В Москве прошло заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство»

1945

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Рафаэль Марданов

Комментарии (1)

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Заголовок заметки: "Виктор Томенко выступил на заседании Госсовета по реализации аграрной политики". Видимо, автору всё равно, что Госсовет, что рабочая группа Госовета. Грустно, девушки, вводите в заблуждение трудящих.

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