Виктор Томенко выступил на заседании Госсовета по реализации аграрной политики

В Москве прошло заседание рабочей группы Госовета РФ по направлению «Сельское хозяйство», где рассмотрели тему эффективного сельскохозпроизводства и развитие сельских территорий. Открыли заседание помощник Президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин и глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил информацию о подготовке к заседанию Госсовета РФ по вопросу «Государственная аграрная политика — эффективное сельскохозпроизводство и развитие сельских территорий». Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала о подготовке доклада рабочей группы и проекта перечня поручений Президента РФ.
Мероприятие прошло в Кремле 8 мая
В докладе она рассказала об итогах развития АПК в 2014-2019 годах. Затронула вопросы развития малого бизнеса на селе, поддержки занятости сельского населения и формирования комфортной среды с учетом выполнения нацпроектов и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Рабочая группа в целом одобрила доклад, который рассмотрят на очередном заседании Госсовета 26 декабря 2019 года.
В Москве прошло заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство»