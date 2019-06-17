Свалку на Телецком озере не убирают даже после решения суда

Свалку на берегу Телецкого озера так и не убрали, несмотря на решение суда от ноября 2018 года. Отходы лежат неподалеку от села Артыбаш. Местные жители обращались в следком, прокуратуру, минприроды и даже президенту. Но результатов это не принесло. Им лишь удалось добиться, чтобы машины ООО «Коммунальщик» собирали мусор по заявкам.
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В ноябре 2018 года Турочакский районный суд Республики Алтай обязал райадминистрацию в течение 30 дней ликвидировать свалку, а в течение 4-5 месяцев рекультивировать земельный участок, пишет «Тайга. Инфо». В 2018 году на этом нелегальном полигоне выявляли наличие вредных веществ в почве: нитраты, нефтепродукты, сульфат и другие.
Село Артыбаш находится на берегу Телецкого озера. В нем и соседнем селе Иогач чаще всего останавливаются туристы. В сезон количество мусора возрастает. В год здесь скапливается тысяча тонн. В 2016 году президент России Владимир Путин выступал с поручением сохранить водоем. Планировалось оборудовать полигон и наладить цех по переработке отходов.