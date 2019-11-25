Кузбасс - второй среди регионов РФ по зарплатным долгам

Новости 07.12.2019 15:50 275

Кемеровская область заняла второе место в России по величине долгов по зарплате. На 1 ноября 2019 года работникам этого региона были должны 202 млн рублей. Больше только в Москве — 298 млн, сообщает Росстат. Всего работодатели страны задолжали своим подчиненным 2,63 млрд рублей. За сентябрь цифра выросла на 3,3 процента. На третьем месте — Санкт-Петербург, который задолжал работникам 175 млн рублей.

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По подсчетам Росстата, общий размер долгов по зарплате в Сибири составляет 386,3 млн руб. Таким образом, Кузбассу принадлежит половина этой суммы долга. Значительные суммы долгов также есть в Красноярском крае (73,9 млн), Новосибирской (49,3 млн) и Томской областей (13,4 млн). Далее идут Республика Тыва и Омская область (по 12,8 млн).

Ранее правительство Кемеровской области сообщало о снижении задолженности по зарплате на 100 млн рублей. Среди крупных предприятий, погасивших долги по зарплате, чиновники упомянули Юргинский машзавод.