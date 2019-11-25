Кузбасс - второй среди регионов РФ по зарплатным долгам

Кемеровская область заняла второе место в России по величине долгов по зарплате. На 1 ноября 2019 года работникам этого региона были должны 202 млн рублей. Больше только в Москве — 298 млн, сообщает Росстат. Всего работодатели страны задолжали своим подчиненным 2,63 млрд рублей. За сентябрь цифра выросла на 3,3 процента. На третьем месте — Санкт-Петербург, который задолжал работникам 175 млн рублей.
По СФО Алтайский край занял в этом рейтинге седьмое место
По подсчетам Росстата, общий размер долгов по зарплате в Сибири составляет 386,3 млн руб. Таким образом, Кузбассу принадлежит половина этой суммы долга. Значительные суммы долгов также есть в Красноярском крае (73,9 млн), Новосибирской (49,3 млн) и Томской областей (13,4 млн). Далее идут Республика Тыва и Омская область (по 12,8 млн).
Ранее правительство Кемеровской области сообщало о снижении задолженности по зарплате на 100 млн рублей. Среди крупных предприятий, погасивших долги по зарплате, чиновники упомянули Юргинский машзавод.
Алтайский край традиционно остался единственным регионом, где средняя зарплата не достигает 30 тысяч рублей