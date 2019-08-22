Мэрия Барнаула пытается изъять огромный недострой около ТЦ «Арена»

Новости 07.12.2019 14:50 299

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула хочет забрать строящееся здание на Павловском тракте, 180. Чиновники подали иск к арендатору участка ООО «Версаль» об изъятии объекта незавершенного строительства с помощью аукциона. Объект достроен на 62 процента. Заседание состоится в конце декабря.

Комитет также подал еще один иск к краевому управлению Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии. Истец требует прекратить запись об аренде участка по этому же адресу, признав незаконным соответствующее решение. По нему заседание пройдет 17 декабря. Представители мэрии просят Росреестр запретить любые регистрационные действия по переходе прав в отношении недостроенного здания. Арбитражный суд удовлетворил это заявление, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Охраняется законом об эскроу: бывший авторынок в Барнауле застроят высотками Новости 22.08.2019 11:10 Проект реализует строительная компания "Селф" 2308

Напомним, крупный ТЦ начали строить в 2014 году. Его площадь превышает 60 тысяч квадратных метров. Есть парковка на 3000 мест. Он расположился между Павловским трактом и улицей Солнечная поляна. Объект должен был стать третьей очередью после введения ТРЦ «Арена» и гипермаркета «Леруа Мерлен». Сначала в здании планировали запустить огромный мебельный магазин. Срок сдачи — начало 2016 года. Но стройка замедлилась и концепцию объекта поменяли.

В 2016 году там задумали сделать уже автомобильный гипермаркет. Планировали пригласить туда многие автосалоны и проводить автовыставки. Молл нового формата собирались открыть во второй половине 2019 года, но пока это сделать не удалось. Учитывая возникшие судебные тяжбы срок открытия молла переносится на неопределенную перспективу.