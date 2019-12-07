Андрей Крылов подал документы на должность мэра Барнаула

Новости 07.12.2019 13:50 1163

Бывший лидер «Партии Роста» в Алтайском крае не оставляет попыток занять кресло мэра Барнаула. Для этого Андрей Крылов, 7 декабря, подал документы в комиссию по проведению конкурса и отбору кандидатур на должность главы Барнаула. Документы принял зампред гордумы Сергей Струченко.

«Мною представлена программа «Умный город» и полный пакет документов, о чем в журнале регистрации внесена запись за № 1», - сообщил Крылов в соцсетях.

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Напомним, в ноябре этого года федеральный центр «Партии Роста» досрочно прекратил полномочий ее председателя в Алтайском крае Андрея Крылова. Таким образом, он попробует занять должность мэра Барнаула как независимый кандидат.

«Это расценивается мной как предательство командования и никак иначе. В протест этому, все отделение, а это 40 человек, солидарно вышли из рядов партии. Ящик с партийными атрибутами и документы высланы в Москву на адрес президиума партии», - заявил Андрей Крылов.

Добавим, в сентябре 2018 года Крылов принимал участие в губернаторских выборах, где занял последнее, четвертое место. В 2019 году его не допустили до выборов Барнаульской городской Думы.